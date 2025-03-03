Almanlar 2024'te Rekor Tatil Harcaması Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Almanlar 2024'te Rekor Tatil Harcaması Yaptı

Almanya'da tatil harcamaları 2024'te 90 milyar euroyu geçti, Türkiye de popüler destinasyonlar arasında.

03.03.2025 15:29
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Haber: İlhan BABA

(BERLİN) – Almanya'da ekonomik belirsizliklere ve düşen tüketici güvenine rağmen tatil harcamaları hız kesmiyor. Almanlar 2024 yılında tatil için rekor seviyede harcama yaparak toplamda 90 milyar eurodan fazla para harcadı. Uzmanlara göre, 2025 yılında da tatil harcamalarının yüksek seviyelerde devam edeceğini öngörüyor.

Alman Turizm Araştırmaları Vakfı (FUR) tarafından yapılan araştırmaya göre, tatil artık bir lüks değil, temel bir ihtiyaç olarak görülüyor. Ankete katılanların yüzde 67'si tatil yapabilmek için diğer harcamalarından feragat ettiğini belirtti. Giyim, otomobil ve hatta sağlık harcamaları ikinci planda kalırken, tatil için bütçe ayrılması öncelikli hale geldi.

'56 milyon kişi beş gün ve üzeri tatil yaptı'

2024 yılında 56 milyon Alman, en az beş günlük tatil yaparak rekora imza attı. Kişi başına düşen ortalama tatil harcaması bin 319 euro olarak hesaplandı. Anket sonuçlarına göre, tatil harcamalarında ciddi düşüş beklenmiyor. Katılımcıların yüzde 45'i 2024 seviyesinde bir tatil bütçesi ayıracağını belirtirken, yüzde 17'si daha fazla harcama yapmayı planlıyor. Buna karşın, tatil fiyatlarının yüksekliğinden şikayet edenlerin oranı yüzde 43'e yükseldi.

' Türkiye, en popüler destinasyonlar arasında yer aldı'

Pandemi döneminde Almanya içi seyahatler popüler hale gelse de, 2024 itibarıyla yurt dışı tatilleri yeniden öne çıktı. Yurt dışı tatil oranı yüzde 76'ya ulaşırken, Avrupa dışına yapılan seyahatlerin oranı yüzde 6,9'da kaldı. Almanya'dan en çok tercih edilen tatil destinasyonu yine İspanya olurken, Balear ve Kanarya Adaları en fazla ziyaret edilen bölgeler oldu. Türkiye, İtalya, Yunanistan ve Avusturya da Alman turistlerin yoğun ilgi gösterdiği destinasyonlar arasında yer aldı.

Almanya içindeki tatil tercihleri ise genellikle Schleswig-Holstein, Bavyera ve Mecklenburg-Vorpommern gibi Kuzey ve Baltık Denizi kıyısındaki bölgelerde yoğunlaştı.

'Konaklamada oteller ilk sırada, kampçılık azaldı'

Uçak seyahatlerinde 2024 yılında hafif bir düşüş gözlemlenirken, bu durum çevre bilincinden çok yakın destinasyonlara yönelimle ilişkilendirildi. Ancak uçak, hala en çok tercih edilen ulaşım aracı olmaya devam ediyor. Araba ile yapılan seyahatlerde artış görülürken, tren ve otobüs kullanımı düşük seviyelerde kaldı.

Konaklama tercihlerinde oteller ilk sırada yer alırken, tatil evleri ve kiralık daireler ikinci sıraya yerleşti. Pandemi sürecinde popülerleşen kampçılık trendi ise tersine döndü ve 2024 yılında tatilcilerin yalnızca yüzde 6'sı kamp yapmayı tercih etti.

'Paket turlar ve her şey dahil konsept öne çıkıyor'

Tatil planlamasında kolaylık arayışı devam ediyor. Paket turlar ve her şey dahil konseptler, popülerliğini koruyarak seyahat acentelerine büyük avantaj sağlıyor. Tatilciler, planlama sürecini en aza indirgeyen ve bütçelerini önceden belirleyebildikleri tatil seçeneklerine yöneliyor.

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Kaynak: ANKA

Ekonomi, Türkiye, Almanya, Finans, Turizm, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanlar 2024'te Rekor Tatil Harcaması Yaptı - Son Dakika

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