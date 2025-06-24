Almanya Altyapı İçin 166 Milyar Avro Yatırım Yapacak

Almanya Ulaştırma Bakanlığı, ülkede 2029'a kadar altyapıyı modernleştirmek için 166 milyar avro harcanmasının planlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, federal hükümetin 2029'a kadar görevde kalacağı süre zarfında 166 milyar avro ile altyapıyı modernize etmeyi planladığı belirtildi.

Bu miktarın yaklaşık 107 milyar avrosu demir yollarına, yaklaşık 52 milyar avrosu otoyollara ve yaklaşık 8 milyar avrosu da su yollarına ayrılacak.

Altyapının modernizasyonu için planlanan fonlar normal bütçeden ve aynı zamanda altyapı modernizasyonu için 500 milyar avroluk özel fondan sağlanacak. Söz konusu fon, diğer hususların yanı sıra demir yollarının dijitalleştirilmesi ve köprü ağının bakımının finanse edilmesinde kullanılacak.

Toplamda 166 milyar avro olarak planlanan altyapı yatırımları, her yıl yaklaşık 33 milyar avro olmak üzere 2025 ve 2029 yılları arasında eşit olarak dağıtılacak.

Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder, konuya ilişkin değerlendirmesinde, bir önceki 5 yılda Almanya'da altyapının yenilenmesi için 102 milyar avro harcandığını hatırlatarak, "Bu yasama döneminde ulaştırma yatırımları için 166 milyar avro tahsis edeceğiz. Ulaşım altyapısını en iyi hale getirmek için hepimiz daha fazla şantiyeye alışmak zorunda kalacağız. Başlangıçta özellikle demir yolu ağı ve otoyol köprülerinde yenileme ve bakım çalışmalarına odaklanılacak." ifadelerini kullandı.

Almanya'da bir önceki Federal Meclisteki milletvekilleri martta altyapı ve iklim için 500 milyar avroluk özel fon oluşturulması ve savunma harcamalarının gelecekte "borç freni" uygulamasından çıkarılması için anayasa değişikliği yapılmasına "evet" demişti.

Nisan 2024'te Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) ile Alman Makroekonomi ve Konjonktür Araştırma Enstitüsü (IMK) tarafından hazırlanan Almanya için "Altyapı ve dönüşüm için yatırım gereksinimleri" raporunda ise ülkenin altyapısının modernize edilmesi için gelecek 10 yılda yaklaşık 600 milyar avroluk ek yatırıma ihtiyaç duyulduğu belirtilmişti.