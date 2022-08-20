Rusya'nın doğal gaz akışını düşürdüğü Almanya: Duş almayın, bez kullanın - Son Dakika
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Rusya'nın doğal gaz akışını düşürdüğü Almanya: Duş almayın, bez kullanın

20.08.2022 11:37

Ukrayna ile savaşan Rusya'nın doğal gaz akışını yüzde 20 kapasiteye indirmesi Avrupa'yı derinden sarstı. Birliğin dinamosu Almanya'da kamudaki birçok aydınlatma söküldü, insanlara duş sürelerinin azaltılması istendi. Öte yandan Baden-Württemberg Eyalet Başbakanı Kretschmann bir röportajında duş alıp almadığının sorulması sonrası, "Her zaman duş almak zorunda değilsin. Ne de olsa el bezi var, kullanışlı bir buluş" sözlerini sarf etti.

Almanya'da Fransa ve İsviçre sınırındaki yaklaşık 11 milyon nüfuslu Baden-Württemberg eyaletinin başbakanı Winfried Kretschmann ülkesinin şu anda karşı karşıya olduğu enerji krizi hakkında bir gazeteye verdiği röportaj verdi.

"DUŞ YERİNE EL BEZİ VAR"

Kretschmann röportajında enerji israfını önlemek için kişisel olarak aldığı önlemleri dile getirdi. Evinin çatısında dev bir güneş enerjisi sisteminin olduğunu, elektrikli bir araba kullandığını söyleyen Kretschmann, evinin sadece bir odasını ısıttığını ifade etti. Duş alıp almadığı sorulan Kretschmann, daha da iyisini yaptığını savunarak, "Her zaman duş almak zorunda değilsin. Ne de olsa el bezi var, kullanışlı bir buluş" ifadelerini kullandı.

RUSYA, GAZ AKIŞINI AZALTTI

Büyük ölçüde Rus gazına bağımlı olan Almanya, son yılların en büyük enerji krizini yaşıyor. Doğalgaz ithalatının yarısı için Rusya'ya bağımlı olan Almanya'da Gazprom'un Kuzey Akım 1 boru hattından gaz akışını yüzde 20 kapasiteye indirmesiyle başkent Berlin, Münih ve Hannover de dahil olmak üzere birçok şehirde enerji tasarrufu önlemleri alınmıştı.

BİRÇOK NOKTADA TEDBİR ALDILAR

Hükümet, kamu ve ofis binaları ile büyük salonlar gibi "insanların sıkça vakit geçirmediği alanlarda" ısıtma sistemlerinin kapatılması yönünde çağrıda bulunmuştu. Ayrıca bazı şehirlerde bulunan sokak aydınlatmaları da azaltılırken, Berlin'de yaklaşık 200 tarihi bina ve anıtı aydınlatan spot ışıkları kapatılmıştı. Araştırma enstitüsü INSA tarafından geçtiğimiz ay yapılan ankete göre Almanların neredeyse üçte ikisi hükümetin çağrılarının ardından duşta geçirdikleri süreyi de azalttı.

YORUMLAR (1)
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Kaynak: İHA

Baden-Württemberg, Almanya, Berlin, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya'nın doğal gaz akışını düşürdüğü Almanya: Duş almayın, bez kullanın - Son Dakika

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