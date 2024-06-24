Almanya'da Cum-Ex davasında bankacı yargılanamayacak - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya'da Cum-Ex davasında bankacı yargılanamayacak

Almanya\'da Cum-Ex davasında bankacı yargılanamayacak

Almanya'da Cum-Ex vergi kaçakçılığı skandalı davasında yer alan 82 yaşındaki bankacı Christian Olearius'un sağlık durumu nedeniyle vergi dolandırıcılığı suçundan yargılanamayacağına karar verildi. Olearius'un ceza davasının sona erdirilmesi talebi üzerine Bonn Bölge Mahkemesi tarafından verilen karar, Cum-Ex işlemlerinde yer alan finans kurumlarının vergi iadesi almak için yasal boşluktan yararlandığı skandalın bir parçası olarak değerlendiriliyor.

24.06.2024 17:47
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Almanya'da mahkeme, Cum-Ex vergi kaçakçılığı skandalı davasında 82 yaşındaki bankacı Christian Olearius'un sağlık durumu nedeniyle "vergi dolandırıcılığı" suçundan yargılanamayacağına karar verdi.

Bonn Bölge Mahkemesi, Cum-Ex skandalı davasında vergi dolandırıcılığı suçundan yargılanan Hamburg merkezli M.M. Warburg bankasının eski üst yöneticisi (CEO) Olearius'un sağlık durumunun kötü olması nedeniyle artık yargılanmaya uygun olmadığına hükmetti.

Söz konusu karar, haziran ayı başında, hem savcılar hem de savunma avukatlarının Olearius'un ceza davasının sona erdirilmesini talep etmesinin ardından geldi.

10 milyar avroluk bir vergi dolandırıcılığı planında rol oynamakla suçlanan Olearius, suçmaları reddetmişti.

Dünyanın dört bir yanında pek çok finans kurumunun, yabancı yatırımcıların sermaye geliri üzerinden hakları olmayan vergi iadesi almaları sağlanarak Cum-Ex işlemlerine dahil olduğu ortaya çıkmıştı.

"Temettü transfer" olarak bilinen ve haksız yere vergi iadesi almak için iki tarafın da hisse sahipliğini talep etmesine izin veren yasal boşluktan yararlanmayı sağlayan Cum-Ex işlemlerinin hacmi, milyarca dolar olarak ifade ediliyor.

Almanya'da "ülke tarihinin en büyük vergi sahtekarlığı" olarak bilinen Cum-Ex soruşturmasında başta bankacılar olmak üzere varlıklı yatırımcı ve avukatların, karmaşık hisse senedi anlaşmalarına imza atarak vergi ödemiş gibi gösterip, sistematik olarak devletten yüklü miktarlarda vergi iadesi aldıkları ortaya çıkarılmıştı.

Alman vergi uzmanları, ülkenin 63 milyar dolar vergi kaybı ile Cum-Ex işlemlerinden en fazla zarar gören ülkeler arasında yer aldığını belirtmişti.

Kaynak: AA

Almanya, Hukuk, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da Cum-Ex davasında bankacı yargılanamayacak - Son Dakika

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