 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Almanya'da Demiryolu Grevi Ekonomiyi Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya'da Demiryolu Grevi Ekonomiyi Olumsuz Etkiliyor

Almanya'da Alman Makinistler Sendikası (GDL) tarafından başlatılan ve altı gün sürecek olan demiryolu grevi, ülke çapındaki tren ağında büyük aksaklıklara neden olacak. Grev, Alman Demiryolları ile GDL arasındaki ücret anlaşmazlığından kaynaklanıyor. GDL, maaşlara zam ve çalışma saatlerinin düşürülmesi taleplerini karşılamak için grev kararı almıştır. Ancak, grevin ekonomik etkileri endişe yaratmaktadır ve otomotiv ve kimya sektörleri gibi sanayi alanlarında kısıtlamalara neden olabilir.

Almanya\'da Demiryolu Grevi Ekonomiyi Olumsuz Etkiliyor
23.01.2024 - 19:21,
Abone Ol

Almanya, Alman Makinistler Sendikası (GDL) tarafından yarın başlayıp 29 Ocak Pazartesi gününe kadar sürecek büyük greve hazırlanıyor.

GDL, Alman Demiryolları (DB-Deutsche Bahn) ile yapılan ücret artışı görüşmelerinin bir kez daha başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından son 3 ay içinde dördüncü kez grev kararı almıştı.

İş bırakma eylemi yük trenlerinde bugün yerel saat ile 18.00'de, yolcu trenlerinde ise 24 Ocak saat 02.00'de başlayacak. Grevin 29 Ocak saat 18.00'de sona ermesi planlanıyor.

Alman Demir Yolları, altı günlük grev süresince ülke çapındaki tren ağında büyük aksaklıklar yaşanacağı uyarısında bulundu.

Alman Demir Yolları'ndan (DB) yapılan açıklamada, DB'nin GDL'nin bir sonraki grevine hazırlandığı hatırlatılırken "GDL'ye bağlı makinistler, 24 Ocak 2024 Çarşamba gününden 29 Ocak 2024 Pazartesi gününe kadar grevde olacak. Bu durum, bu süre zarfında DB'nin uzun mesafe, bölgesel ve S-Bahn hizmetlerinde büyük aksamalara yol açacak. Acil durum tarifesi, DB'nin uzun mesafe, bölgesel ve S-Bahn hizmetlerinde yalnızca çok sınırlı tren seferleri sağlamaktadır." ifadelerine yer verildi.

DB'nin birkaç gün içinde bölgesel ulaşımda önemli kısıtlamalar beklediği ifade edilen açıklamada, GDL'ye müzakere masasına dönmesi için bir kez daha çağrıda bulunuldu.

Yeni grev, Alman Demir Yolları ile GDL arasındaki ücret anlaşmazlığına yönelik son 3 ay içindeki dördüncü ve bugüne kadarki en uzun grev.

Sendika, başta makinistler olmak üzere demir yolları şirketlerinde çalışanların maaşlarına aylık ortalama 550 avro zam ve enflasyonla mücadele için bir defaya mahsus 3 bin avroya kadar ödeme talep ediyor. GDL, aynı zamanda ücretlerde herhangi bir kesinti olmaksızın vardiyalı çalışanların çalışma saatlerinin haftada 38 saatten 35'e düşürülmesini istiyor.

Alman Demir Yolları ise makinistlerin maaşlarına ağustostan itibaren ortalama yüzde 4,8 ve Nisan 2025'ten itibaren yüzde 5'lik artış önerdi. GDL, bu teklifi kabul etmedi.

Aynı zamanda, Alman Demir Yolları çalışma saatleri konusunda esneklik teklif ederek, iş gücü sıkıntısı nedeniyle sendikanın çalışma saatlerinin düşürülmesi talebini reddediyor. Bunun yanında, Alman Demir Yolları, şu ana kadar vardiyalı çalışanlara çalışma saatlerinde bir saatlik bir azaltma öngören isteğe bağlı bir model önerdi.

Alman Makinistler Sendikası (GDL) Başkanı Claus Weselsky, Alman Demir Yolları'nın teklifini kabul etmeyerek, müzakereye istekli olmadığını, bu nedenle grevin "yasal, orantılı" olduğunu savundu.

Alman iş dünyası endişeli

Almanya sanayi üretiminde düşüş gibi zayıf makroekonomik veriler, alışılmışın dışında yüksek enflasyon, artan faiz oranları ve koalisyon hükümetine yönelik eleştirilerle karşı karşıya kalırken, ülke çapındaki uzun demir yolu grevinin ekonomik sorunları artıracağına işaret ediliyor.

Söz konusu grevin sanayi için de önemli kısıtlamalar getirmesi bekleniyor. Özellikle yüksek oranda demir yolu taşımacılığı yapan otomotiv gibi sektörler yeniden planlama yapmak zorunda kalabilecek.

Alman Otomobilciler Birliği (VDA) GDL'nin altı günlük demir yolu grevinin Almanya ve Avrupa'daki taşımacılığı ve dolayısıyla Alman otomotiv endüstrisindeki şirketleri zorlayacağına vurgu yapıyor.

Alman Kimya Sanayi Birliği (VCI), şirketlerin lojistik hizmet sağlayıcılarıyla birlikte hemen esnek çözümler geliştirdiğini belirterek, bunun demir yolu lojistiğindeki kısıtlamaları ve gecikmeleri ancak kısmen telafi edebileceği kanaatinde.

Alman Ekonomi Enstitüsü (IWKöln) ise demir yolu grevinin ekonomik üretimde günde yaklaşık 100 milyon avroluk kayba yol açacağını duyurdu.

IWKöln uzmanlarından Michael Groemling, Kızıldeniz'deki durum nedeniyle diğer ulaşım yollarının da kesintiye uğradığı göz önüne alındığında, son grevin kısa sürede 1 milyar avroluk zarara yol açabileceği uyarısını yaptı.

Groemling, Alman ekonomisinin zaten durgunluk içinde olduğunu belirterek,"Bir şeyler mayalanıyor. Bu durum (ekonomideki durgunluk) şimdi daha da kötüleşmekle tehdit ediyor" ifadesini kullandı.

Commerzbank'ın başekonomisti Joerg Kraemer ise grevin taşımacılık sektörüne günde 30 milyon avroya mal olabileceğini hesaplayarak, fabrikaların tedarik sorunları nedeniyle üretimi durdurmak zorunda kalması halinde çok daha fazla zararın ortaya çıkabileceğini ifade etti. Kraemer, makinistlerin grevinin Almanya'nın bir iş yapma merkezi olarak zaten zedelenmiş olan imajını daha da kötüleştirdiğini de belirtti.

Ülkede bazı siyasetçiler gelecekte bu tür grevlerin önlenmesi için yasaların sıkılaştırılması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Almanya, Ulaşım, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da Demiryolu Grevi Ekonomiyi Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika


20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
19:45
AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20
3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07
TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40
Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi
17:52
Avrupa'ya dönmeyi kafasına koyan Benzema, yeni teklifi hiç düşünmeden reddetti Avrupa'ya dönmeyi kafasına koyan Benzema, yeni teklifi hiç düşünmeden reddetti

Son Dakika
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07 TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40 Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi
17:52 Avrupa'ya dönmeyi kafasına koyan Benzema, yeni teklifi hiç düşünmeden reddetti
17:27 Avustralya'da hemşire, ameliyat sonrası yatakta yıkadığı erkek hastasına cinsel saldırıda bulundu
17:24 Bankada sıra gelmeyince sinirlendi, asılsız bomba ihbarında bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 20:48:29. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya'da Demiryolu Grevi Ekonomiyi Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement