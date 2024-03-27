Almanya'da Ekonomi Büyüme Tahmini Düşürüldü - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya'da Ekonomi Büyüme Tahmini Düşürüldü

Almanya'nın önde gelen beş ekonomi düşünce kuruluşu, ekonomi politikası konusunda devam eden belirsizliğin şirketlerin yatırımlarını baskıladığına dikkati çekerek, bu yıl ülkede GSYH büyüme tahminini yüzde 1,3'ten yüzde 0,1'e indirdiklerini bildirdi. Kuruluşlar, ekonominin gelecek yıl için büyüme tahminini de yüzde 1,5'ten 1,4'e düşürdü.

27.03.2024 14:25
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Almanya'nın önde gelen beş ekonomi düşünce kuruluşu, ekonomi politikası konusunda devam eden belirsizliğin şirketlerin yatırımlarını baskıladığına dikkati çekerek, bu yıl ülkede GSYH büyüme tahminini yüzde 1,3'ten yüzde 0,1'e indirdiklerini bildirdi.

Ekonomi Araştırma Enstitüsünün (Ifo) de içinde yer aldığı beş ekonomi düşünce kuruluşu, ekonomiye ilişkin daha önce paylaştıkları 2024-2025'i kapsayan büyüme tahminlerini güncelledi.

Kuruluşların ortak hazırladığı "Alman ekonomisi zor durumda: Borç freni reformu her derde deva değil" adlı rapora göre, bu yıl için GSYH büyüme tahmini yüzde 1,3'ten 0,1'e çekildi.

Kuruluşlar, ekonominin gelecek yıl için büyüme tahminini de yüzde 1,5'ten 1,4'e düşürdü.

İstihdam edilen kişi sayısının bu yıl 45 milyon 933 binden 46 milyon 117 bine çıkacağını öngören kuruluşlar, işsizliğin 2024'te 5,7'den 5,8'e yükseleceği tahmininde bulundu.

İşsizliğin bu yıl ılımlı bir artışla 2,69 milyon kişiye çıkması beklenirken, 2025 için hafif bir düşüş öngörüldü. Yıllık enflasyonun bu yıl yüzde 5,9'dan yüzde 2,3'e ineceği, gelecek yıl için ise yüzde 1,8'e düşeceği öngörüsü de paylaşıldı.

Düşünce kuruluşlarının yaptığı ortak açıklamada, ekonomik üretimin şu anda Kovid-19 salgını öncesine göre biraz daha yüksek bir seviyede olduğu belirtilerek, "O tarihten (Kovid-19) bu yana Almanya'da verimlilik artışı durma noktasına geldi. Son zamanlarda iç ve dış ekonomilerde karşıdan esen rüzgarlar arkadan esen rüzgarlardan daha fazla oldu." yorumu yapıldı.

Açıklamada, "İlkbaharda ekonomide bir toparlanma başlaması muhtemel olsa da genel ivmenin çok büyük olması beklenmiyor." denildi.

Ekonomi politikası konusunda devam eden belirsizliğin şirketlerin yatırımlarını baskıladığına dikkat çekilen açıklamada, gelecek yıl beklenen toparlanmaya rağmen yatırımların 2017 yılı seviyesinde kalmasının muhtemel olduğu vurgulandı.

Rapor, Alman hükümetinin ekonomik tahmini için temel teşkil ediyor

Alman ekonomisine ilişkin rapor, Münih merkezli Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH), RWI Leibniz Ekonomik Araştırma Enstitüsü ve Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW Berlin) tarafından hazırlandı.

Rapor, Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı adına yılda iki kez yayınlanıyor.

Söz konusu rapor, Alman hükümetinin ekonomik tahmini için temel teşkil ediyor, bu da kamu bütçelerinin hazırlanması için zemin oluşturuyor.

Bu arada, Alman ekonomisi, geçen yıl alışılmışın dışında yüksek enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, zayıf dış talep ve yüksek faiz oranları nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 0,3 daralmıştı.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), geçen hafta Alman sanayi ürünlerine yurt içi ve yurt dışından gelen talebin azalmaya devam etmesi nedeniyle ülke ekonomisinde ilk çeyrekte resesyon beklediğini duyurmuştu.

Alman ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde ise zayıf satın alma gücü ve yüksek faiz oranları nedeniyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 daralmıştı.

Ülke ekonomisi, eğer Bundesbank'ın beklediği gibi bu yılın ilk çeyreğinde küçülürse, art arda iki çeyrek daralarak teknik resesyona girecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Almanya'da Ekonomi Büyüme Tahmini Düşürüldü - Son Dakika

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