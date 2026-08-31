Almanya'da Enflasyon Ağustosta Yükseldi - Son Dakika
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Almanya'da Enflasyon Ağustosta Yükseldi

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Almanya'da enflasyon ağustosta %2,9'a çıkarken, enerji fiyatlarındaki artış etkili oldu.

Almanya'da yıllık enflasyon, Orta Doğu'da yeniden tırmanan çatışmaların petrol fiyatlarını yükseltmesinin de etkisiyle ağustosta yüzde 2,9'a çıktı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ağustos ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede haziranda yüzde 2,3 ve temmuzda yüzde 2,8 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 2,9 seviyesine yükseldi. Bu artışa rağmen enflasyon oranı, piyasaların yüzde 3,1 olan beklentisinin altında kaldı.

TÜFE'nin, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yüzde 2'lik hedef seviyesinin üzerindeki seyrini sürdürmesi de dikkati çekti.

Aylık bazda TÜFE'nin yüzde 0,2 arttığı Almanya'da, Avrupa Birliği (AB) uyumlu TÜFE de yıllık yüzde 2,9 ve aylık yüzde 0,2 olarak gerçekleşti.

Enerji maliyetleri ve Ren Nehri'ndeki lojistik kriz fiyatları artırdı

Şubat sonunda başlayan ve son haftalarda yeniden tırmanan ABD ile İran arasındaki çatışmaların küresel petrol arzını ve Hürmüz Boğazı rotasını olumsuz etkilemesi, Almanya'daki enerji maliyetlerini doğrudan artırdı. Ülkede enerji fiyatları ağustosta yıllık bazda yüzde 10,5 yükseldi.

Lojistik hatlardaki aksamalar da enflasyon üzerinde ek baskı oluşturdu. Özellikle Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde Ren Nehri'ndeki su seviyesinin rekor düşük düzeye gerilemesi, rafinerilerin nehir yoluyla beslenmesini zorlaştırdı ve nakliye maliyetlerini artırdı.

Bu durum eyalet genelinde akaryakıt fiyatlarına yansırken temmuz ayına kıyasla ağustosta kalorifer yakıtı yüzde 33,6, dizel yüzde 35,6 ve benzin fiyatları yüzde 24 artış gösterdi.

Çekirdek enflasyon sabit kaldı

Değişken gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon, ağustos ayında bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 2,4 seviyesinde sabit kaldı.

Gıda fiyatlarındaki artış ağustosta ortalamanın çok altında kalarak yüzde 0,1 düzeyinde gerçekleşti. Sigorta ve seyahat gibi kalemleri içeren hizmet sektöründeki fiyat artışları ise temmuzdaki yüzde 2,9 seviyesinden ağustosta yüzde 2,8'e geriledi.

Alman hükümeti, yaşanan jeopolitik risklerin ardından yıllık enflasyonun bu yıl yüzde 2,7, 2027 yılında ise yüzde 2,8 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyor.

Gözler ECB'nin eylül toplantısında

Öte yandan, Avro Bölgesi'nin diğer büyük ekonomileri Fransa ve İspanya'da da enflasyon ağustos ayında ECB'nin yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde seyretti. Bölge genelindeki enflasyonun ise ağustosta yüzde 3,3'e ulaşması bekleniyor.

Haziran ayında yaklaşık üç yıl aradan sonra ilk kez faiz artıran ve temmuz toplantısını pas geçen ECB'nin, eylüldeki toplantıda mevduat faizini 25 baz puan artırarak yüzde 2,25'ten yüzde 2,50'ye yükseltebileceği öngörülüyor. Bankanın temmuz ayı toplantı tutanaklarında, kararların verilere bağlı kalacağı vurgulanırken enflasyon görünümünde belirgin iyileşme olmaması halinde yeni bir faiz artışının kaçınılmaz olduğu ifade edilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası, Ekonomi, Almanya, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da Enflasyon Ağustosta Yükseldi - Son Dakika

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