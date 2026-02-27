Almanya'da Enflasyon Şubatta Yüzde 1,9'a Geriledi - Son Dakika
Almanya'da Enflasyon Şubatta Yüzde 1,9'a Geriledi

27.02.2026 18:32
Almanya'da yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki düşüşle birlikte şubat ayında yüzde 1,9'a düştü.

Almanya'da yıllık enflasyon, şubatta beklentilerin üzerinde yavaşlayarak yüzde 1,9'a geriledi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), şubat ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, enflasyon, enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle şubatta Avrupa Merkez Bankasının (ECB) hedef seviyesi olan yüzde 2'nin altına indi.

Almanya'da ocakta yüzde 2,1 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 1,9 seviyesinde gerçekleşti.

Piyasalardaki beklenti, yıllık enflasyonun şubatta yüzde 2'ye düşmesi yönündeydi. Ülkedeki enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,2 arttı.

AB uyumlu TÜFE de şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,4 artarken yıllık bazda yüzde 2 yükseldi.

Enerji ve gıda hariç enflasyon da şubatta yüzde 2,5 oldu.

Enflasyondaki bu gerilemede en büyük etken, enerji maliyetlerindeki düşüş oldu.

Enerji ürünleri şubatta yüzde 1,9 düşüş gösterdi. Gıda fiyatlarındaki yıllık artış, yüzde 1,1 ile sınırlı kalırken enerji ve gıda hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon, yüzde 2,5 olarak kaydedildi.

Öte yandan, hizmet sektöründeki yüzde 3,8'lik fiyat artışı, enflasyon üzerindeki ana baskı unsuru olmaya devam etti.

Ekonomistler, güçlü avronun ithal malları ucuzlatması ve ham madde maliyetlerindeki dengelenme ile Almanya'da enflasyonun yıl genelinde yüzde 2 civarında seyretmesini bekliyor.

Kaynak: AA

