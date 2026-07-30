Almanya'da Enflasyon Temmuz'da Yükseldi

Almanya'da yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki güçlü artışın etkisiyle temmuz ayında yüzde 2,8'e yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), temmuz ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, haziran ayında yüzde 2,3 olan yıllık tüketici enflasyonu, temmuzda yüzde 2,8'e yükseldi. Aylık bazda ise tüketici fiyatları yüzde 0,8 arttı.

Piyasa beklentileri enflasyonun yıllık yüzde 2,7, aylık yüzde 0,8 olacağı yönündeydi.

Avrupa Birliği (AB) uyumlu TÜFE ise Almanya'da yıllık yüzde 2,8, aylık yüzde 0,9 seviyesinde gerçekleşti.

Almanya'da temmuz ayında enerji fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 artış gösterdi.