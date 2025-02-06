Almanya'da Fabika Siparişleri Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya'da Fabika Siparişleri Arttı

Almanya'da Aralık 2024'te fabrika siparişleri büyük siparişlerle %6,9 arttı, ancak 2023'e göre %3 düştü.

06.02.2025 14:18
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Almanya'da fabrika siparişleri, uçak, gemi, askeri araç ve tren gibi büyük siparişlerin etkisiyle geçen yılın son ayında yüzde 6,9 yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fabrika siparişlerine ilişkin Aralık 2024 geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yurt içinde üretilen ürünler için siparişler, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 6,9 yükseldi. Fabrika siparişleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 6,3 düştü.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 2 artması yönündeydi.

Yüzde 5,4 olarak açıklanan Kasım 2204 fabrika siparişleri düşüşü de yüzde 5,2 olarak revize edildi.

2024'ün tamamında fabrika siparişleri 2023'e göre yüzde 3 azaldı.

Almanya'da aralıkta yurt içi siparişler aylık 14,6, yabancı siparişler yüzde 1,4 artış kaydetti.

Söz konusu dönemde, Avro Bölgesi'nden yeni siparişler yüzde 6,2 artarken, diğer ülkelerden gelen siparişler yüzde 1,5 geriledi.

Ülkede aralıkta aylık bazda ara malı üreticilerinin siparişleri yüzde 0,2, tüketici malı üreticilerinin siparişleri 7,7 artış kaydederken sermaye malı siparişleri yüzde 10,9 yükseldi.

Büyük siparişlerin etkisi

Destatis açıklamasında, "Aralık ayında imalat sektöründeki yeni siparişlerde kaydedilen olumlu gelişme, büyük ölçekli siparişler nedeniyle yeni siparişlerin bir önceki aya göre yüzde 55,5 arttığı diğer ulaşım araçlarının imalatı sektöründeki (uçak, gemi, tren, askeri araç) büyümeden kaynaklandı." ifadeleri yer aldı.

Makine mühendisliğindeki büyüme yüzde 8,6'lık artışta genel sonuç üzerinde olumlu etki oluştururdu. Buna karşılık otomotiv endüstrisi siparişlerinde yüzde 3,2 düşüş görüldü.

Trend tersine dönmedi

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, sanayideki siparişlerin, özellikle diğer ulaşım araçları yapımında belirgin olan büyük siparişlerdeki güçlü aylık dalgalanmalarla karakterize olmaya devam ettiği aktarıldı.

Daha az dalgalı üç aylık karşılaştırmada, imalat sektöründe gelen siparişlerin değişmediğine yer verilen açıklamada, "Yurt içi siparişlerdeki 0,9'luk artış, yurt dışı siparişlerdeki 0,8'lik düşüşle dengelendi. Genel olarak, sanayide ekonomik bir dönüşe dair herhangi bir işaret bulunmamaktadır. Bu durum, ifo ve S&P Global'in şirketlerde iş ortamı için düşük bir seviye göstermeye devam eden duyarlılık göstergeleri tarafından da desteklenmektedir." denildi.

"Alman sanayisi için asıl sınav Trump'ın gümrük vergileri olacak"

Commerzbank Başekonomisti Jörg Kramer, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yıl sonunda beklenmedik bir şekilde güçlü seyreden siparişlerin Alman sanayisi için umut ışığı olduğunu belirterek. "Her ne kadar gelecekteki olası koalisyon ortaklarının farklı fikirleri olsa da baskı altındaki Alman sanayisinde sürdürülebilir bir geri dönüş için ekonomi politikasında yeni bir başlangıca ihtiyaç var." yorumunu yaptı.

Landesbank Baden-Württemberg Ekonomisti Jens-Oliver Niklasch da " Alman sanayisi için asıl sınav ABD ile beklenen ticaret çatışmasının başlamasıyla gelecek." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, dış ticaret açığını azaltmak ve yerli üretimi desteklemek amacıyla AB ürünleri için gümrük vergilerini önemli ölçüde "kesinlikle" artıracağını açıklamıştı.

Trump, AB'den yapılan tüm ithalata yüzde 10 ya da yüzde 20 gümrük vergisi uygulamak istiyor.

Alman ekonomisi ve erken seçim

Öte yandan, Almanya ekonomisi, geçen yıl Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme kaydetti.

Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,2 küçülen ekonomi, 2025'in ilk çeyreğinde de daralması halinde, "iki çeyrek art arda daralma" olarak tanımlanan teknik resesyona girecek.

Analistler, siyasi belirsizliğin, yurt dışında artan rekabetin, yüksek enerji maliyetlerinin, hala yüksek olan faiz oranlarının ve belirsiz ekonomik beklentilerin Alman ekonomisini baskıladığını belirterek, ekonomide 2025 için hafif bir büyüme bekliyor.

Öte yandan, Almanya'da hükümet 29 Ocak'ta bu yıl için daha önce yüzde 1,1 olarak açıklanan büyüme beklentisini, zayıf küresel talep, jeopolitik belirsizlik ve ticari gerginliklerin etkisiyle yüzde 0,3'e düşürdü.

Ekonominin nasıl canlandırılacağı konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle üç partili koalisyon hükümeti Kasım 2024'te dağılmıştı.

Ülkede 23 Şubat'ta erken seçim yapılacak. Seçim için yürütülen kampanyanın en önemli konularından birisi de büyümekte zorlanan ekonomi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Almanya, Ekonomi, Aralık, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da Fabika Siparişleri Arttı - Son Dakika

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