Almanya'da Fabrika Siparişleri Ekimde Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya'da Fabrika Siparişleri Ekimde Düştü

Almanya'da ekim ayında fabrika siparişleri, eylül ayındaki artışın ardından yüzde 1,5 geriledi.

05.12.2024 14:22
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Almanya'da fabrika siparişleri, eylülde güçlü artışın ardından ekimde yüzde 1,5 düştü.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fabrika siparişlerine ilişkin ekim ayı geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yurt içinde imal edilen ürünler için siparişler, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,5 geriledi. Fabrika siparişleri, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5,7 arttı.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 2 azalması yönündeydi. Ekimdeki düşüşün eylülde güçlü artışın ardından gelmesi dikkati çekti.

Yüzde 4,2 olarak açıklanan eylül ayı fabrika siparişleri artışı da büyük gemi inşa siparişleri nedeniyle yüzde 7,2 olarak revize edildi.

Almanya'da ekimde yurt içi siparişler, aylık bazda yüzde 5,2 düşerken yabancı siparişler yüzde 0,8 artış kaydetti.

Söz konusu dönemde Avro Bölgesi'nden yeni siparişler yüzde 7,6 düşerken Avro Bölgesi dışından gelen siparişler yüzde 6,3 arttı.

Ülkede ekimde aylık bazda ara malı üreticilerinin siparişleri yüzde 0,9 ve tüketici malı üreticilerinin siparişleri yüzde 4,2 artış kaydetti. Sermaye malı siparişleri de yüzde 3,6 düştü.

Destatis'in açıklamasında, "Ekim 2024'te yeni siparişlerin gelişimi, imalatın diğer dallarında büyük farklılıklar gösterdi. Yeni siparişlerdeki olumsuz gelişme, makine ve ekipman imalatında yüzde 7,6 ve otomotiv endüstrisinde yüzde 3,7'lik düşüşlerden kaynaklandı. Ana metal imalatında yüzde 10,2 ve bilgisayar, elektronik ve optik ürünlerin imalatında yüzde 8'lik artışlar fabrika siparişlerine ilişkin genel sonuç üzerinde olumlu bir etki oluşturdu." ifadeleri yer aldı.

Sanayide sürdürülebilir bir ekonomik dönüş öngörülmüyor

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada daha az değişken olan üç aylık karşılaştırmada imalat sektöründe gelen siparişlerin yüzde 2,7 arttığı belirtilerek, "Bununla birlikte ekimde zayıf talep, Ifo, S&P Global ve ZEW'den gelen duyarlılık göstergeleri sanayide sürdürülebilir bir ekonomik dönüşün henüz öngörülebilir olmadığına işaret etmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Hauck Aufhauser Lampe Privatbank Başekonomisti Alexander Krüger, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Alman sanayisindeki sipariş durumu, şirketler arasındaki duyarlılığın neden kötü olduğunu açıkça gösteriyor. Daha iyiye doğru bir dönüş için hala güvenilir bir kanıt yok." ifadelerini kullandı.

Alman sanayisinde kapasite düşüşüne dikkati çeken Krüger, 23 Şubat 2025'te yapılacak erken seçimden sonra kurulacak yeni Alman hükümetinin sektörün yardımına gelip gelmeyeceği ve nasıl geleceğinin de belirsiz olduğunu kaydetti.

VP Bank'ın baş ekonomisti Thomas Gitzel de Avro Bölgesi'nde diğer ekonomilerin şu anda ağırlıklı olarak hizmet sektöründeki büyümeden yararlandığını belirterek, "Bu, Alman sanayisine yardımcı olmuyor. Almanya'nın önemli satış pazarlarındaki ekonomik gelişme bunun için çok zayıf." açıklamasını yaptı.

Öte yandan, Alman ekonomisi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,3 küçülen ülke ekonomisi, üçüncü çeyrekte yüzde 0,2 büyüme kaydederek teknik resesyona girmekten kurtulmuştu.

Kaynak: AA

Almanya, Ekonomi, Finans, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da Fabrika Siparişleri Ekimde Düştü - Son Dakika

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