Almanya'da Fabrika Siparişleri Eylülde %4,2 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya'da Fabrika Siparişleri Eylülde %4,2 Arttı

Almanya'da eylülde fabrika siparişleri, büyük ölçekli siparişlerle %4,2 yükseldi. Yıllık artış %1.

06.11.2024 14:47
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Almanya'da fabrika siparişleri, uçak, gemi, askeri araç ve tren gibi büyük siparişlerin etkisiyle eylülde yüzde 4,2 yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fabrika siparişlerine ilişkin eylül ayı geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yurt içinde üretilen ürünler için siparişler, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 4,2 yükseldi. Fabrika siparişleri geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 1 arttı.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 1,5 artması yönündeydi.

Yüzde 5,8 olarak açıklanan ağustos ayı fabrika siparişleri düşüşü de yüzde 5,4 olarak revize edildi.

Almanya'da eylülde yurt içi siparişler aylık yüzde 3,6 ve yabancı siparişler yüzde 4,4 artış kaydetti.

Söz konusu dönemde, Avro Bölgesi'nden yeni siparişler yüzde 14,6 artarken diğer ülkelerden gelen siparişler yüzde 1,6 düştü.

Ülkede eylülde aylık bazda ara malı üreticilerinin siparişleri yüzde 2,4 gerilerken, tüketici malı üreticilerinin siparişleri 3,8 artış kaydetti. Sermaye malı siparişleri de yüzde 8,3 yükseldi.

Destatis açıklamasında, "Eylülde imalat sektöründeki yeni siparişlerde kaydedilen olumlu gelişme, büyük ölçekli siparişler nedeniyle yeni siparişlerin bir önceki aya göre yüzde 117,1 arttığı diğer ulaşım araçlarının imalatı sektöründeki (uçak, gemi, tren, askeri araç) önemli büyümeden kaynaklandı." ifadeleri yer aldı.

Trump'ın zaferi, Alman sanayisini yüksek gümrük vergileri nedeniyle ciddi aksaklıklarla tehdit edebilir.

Analistler, ABD'de Donald Trump'ın zaferinin Alman sanayisini yüksek gümrük vergileri nedeniyle ciddi aksaklıklarla tehdit edebileceğini belirterek, bu durumun şirketler için belirsizliği daha da arttırması ve Almanya'daki yatırım faaliyetlerini azaltmasının muhtemel olduğunu kaydetti.

Landesbank Baden-Württemberg Ekonomisti Jens-Oliver Niklasch, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Trump'ın yaklaşan seçim zaferiyle birlikte, rüzgarın yakında yerli sanayinin yüzüne daha güçlü bir şekilde esmesi muhtemeldir." ifadesini kullandı.

"Trump'ın Alman otomotiv ürünlerine ek gümrük vergisi planını hatırlatan Niklaschr, "Almanya'nın ABD'ye ihracatı 2025 yılında ithalat tarifeleri nedeniyle baskı altına girebilir." değerlendirmesinde bulundu.

VP Bank'ın baş ekonomisti Thomas Gitzel de Trump'ın ABD başkanı olmasıyla, Alman imalat sektörüne gelen siparişlerin orta ve uzun vadede olumsuz etkileneceğini belirterek, "Özellikle yeni yatırımların önündeki bürokratik engellerin kaldırılması gibi reformlara, zor durumdaki imalat sanayine yardım etmek için acilen ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Talepte olumlu gelişme

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada da Alman imalat sektörüne gelen siparişlerin gelişiminin büyük siparişlerdeki güçlü dalgalanmalar tarafından belirlendiği kaydedilerek, güçlü dalgalanmalar gösteren büyük siparişler olmasa bile gelen siparişlerin bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 arttığı bildirildi.

Daha az değişken çeyreklik karşılaştırmada, imalat sektöründe gelen siparişlerin üçüncü çeyrekte toplam yüzde 4, 2 arttığının aktarıldığı açıklamada, üçüncü çeyrekte özellikle yurt dışından gelen talepteki olumlu gelişmenin ve Ifo endeksi gibi diğer ekonomik verilerin sanayi ekonomisinin yıl sonunda dibe vurduğunu gösterdiği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Almanya'da Fabrika Siparişleri Eylülde %4,2 Arttı - Son Dakika

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