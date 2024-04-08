Almanya'da Federal Havacılık Güvenliği Şirketleri Birliği (BDLS) ile sendikalar arasında, havalimanlarındaki güvenlik görevlilerinin ücretlerine yönelik artış konusunda prensipte anlaşma sağlandığı bildirildi.
BDLS'den yapılan açıklamaya göre, havalimanlarındaki güvenlik görevlilerinin ücretlerinin artırılmasına yönelik görüşmelerde bağımsız ara bulucuların (tahkim) devreye sokulması sonrası Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) ile anlaşmaya varıldı.
Tahkimin tavsiye kararı, yaklaşık 25 bin havalimanı güvenlik çalışanı için 15 ay içinde yüzde 13,1 ila yüzde 15,1 arasında ücret artışı öngörüyor.
Avrupa'nın en büyük ekonomisindeki havalimanlarında güvenlik personelinin 1 Şubat'taki uyarı grevi uçak seferlerinin büyük bölümünü durma noktasına getirmiş, uçuşların iptal edilmesinden 300 binden fazla yolcu etkilenmişti.
Son Dakika › Ekonomi › Almanya'da havalimanı güvenlik görevlilerinin ücretlerine artış sağlandı - Son Dakika
Akenerji, sera gazı emisyon yoğunluğunu 2017 yılını baz alarak 2030 itibariyle yüzde 50 oranında azaltmayı hedeflediğini açıkladı. Şirket ayrıca karbon ayak izini azaltma, tek kullanımlık plastiklerin santrallerinden kaldırılması, su kaynaklarının etkin kullanımı ve iş sağlığı güvenliği alanlarında iyileştirmeler yapmayı hedefliyor.
Muş'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla kurulan pazarda hareketlilik yaşanıyor. Belediye Meydanı ve PTT Caddesi yakınında kurulan pazarda vatandaşlar, bayram eksiklerini tamamlamak için tezgahlarda satışa sunulan ürünleri inceleyerek alışveriş yapıyor. Esnaf ise pazarda kıyafetler gibi çeşitli ürünleri satışa sunarak vatandaşların ilgisini çekiyor.
Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, milletimize, şehrimize, İslam alemine ve insanlığa mutluluk ile huzur getirmesini temenni etti. Kesikbaş, bayramın birlik ve beraberlik bağlarının güçlenmesi için en güzel vesile olduğunu vurguladı.
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