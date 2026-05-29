Almanya'da İthalat Fiyatları Sert Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'da İthalat Fiyatları Sert Yükseldi

Almanya\'da İthalat Fiyatları Sert Yükseldi
29.05.2026 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nisan'da ithalat fiyatları yıllık %5,3 arttı, enerji maliyetlerindeki artış etkili oldu.

Almanya'da ithalat fiyatları, nisanda yıllık bazda yüzde 5,3 artarak Ocak 2023'ten bu yana en keskin artışını kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede İthalat Fiyat Endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,3 artarak Ocak 2023'ten beri en keskin artışı gösterdi.

Endeks, martta yıllık yüzde 2,3 artış göstermişti. İthalat fiyatları nisan ayında aylık bazda ise yüzde 1,2 yükseldi.

Destatis açıklamasında, ithalat maliyetlerindeki bu yukarı yönlü sıçramanın temel nedeninin küresel enerji fiyatlarındaki şok yükselişler olduğu belirtilerek, "Bu gelişmeler, İran ve Orta Doğu'daki askeri hareketliliğin doğrudan bir sonucudur." ifadesine yer verildi.

Enerji ve ara malı ithalatı maliyetleri vurdu

Nisan ayındaki fiyat artışlarında enerji ithalatındaki yıllık yüzde 31'lik yükseliş en büyük paya sahip oldu. Bu oran, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından yaşanan tedarik krizinin zirve yaptığı Ekim 2022'den bu yana görülen en keskin artış olarak kayıtlara geçti.

Alt kalemler incelendiğinde, gazyağı ve benzin gibi ithal petrol ürünlerinin fiyatları nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58,1 arttı.

Aynı dönemde ham petrol yüzde 47,5, taş kömürü yüzde 8,1 ve doğal gaz yüzde 6,9 daha pahalıya ithal edildi. Sektörel bazda ise sanayi için kritik öneme sahip ara malları fiyatları yıllık yüzde 7,8 artarken, demir dışı metaller yüzde 27,6, değerli metaller yüzde 49,9 ve tarımsal gübreler yüzde 22,9 yükseldi.

Enerji ve sanayi girdilerinin aksine, ithal tarım ve tüketim mallarında gerileme görüldü. İthal tarım ürünlerinin fiyatları nisan ayında yıllık ortalama yüzde 4,7 azaldı. Ham kakao fiyatları yıllık bazda yüzde 51,1, yeşil kahve yüzde 16,6 ve ithal tahıl fiyatları yüzde 6,1 düştü.

Buna karşın ithal domates fiyatları yıllık yüzde 25,8 yükseldi. Tüketim malları genelinde ise ithalat fiyatları nisan ayında yıllık yüzde 1,4 geriledi. Gıda ürünleri genel olarak yüzde 5,4 ucuzladı. Süt ürünlerinde yüzde 13,3 düşüş görülürken, kabuklu fındık fiyatları yüzde 29,7 arttı.

Nisanda ihracat fiyatları da yıllık bazda yüzde 2,9, aylık bazda ise yüzde 0,8 arttı. Bu yükseliş, Mart 2023'ten bu yana görülen en büyük yıllık ihracat fiyat artışı oldu.

Tüketici enflasyonu son iki yılın zirvesinde

Alman ekonomisinin ara malı ve ham maddede yüksek oranda dışa bağımlı olması, ithalat fiyatlarındaki artışın tüketici fiyatlarına (TÜFE) yansımasını hızlandırdı.

Almanya'da nisan ayında tüketici fiyatları yıllık yüzde 2,9 artarak son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu dönemde özellikle hane halkının tükettiği enerji ürünleri yaklaşık yüzde 10 pahalandı.

Analistler, bugün öğleden sonra açıklanacak mayıs ayı öncü enflasyon verilerinde de yıllık oranın yüzde 2,9 seviyesinde sabit kalmasını bekliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, İhracat, Almanya, Enerji, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da İthalat Fiyatları Sert Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da ilginç olay: Yılkı atı kafeye çifte attı Samsun'da ilginç olay: Yılkı atı kafeye çifte attı
Kenya’da yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı Kenya'da yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı
Pervin Buldan’dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bayram sonrası yeni yasa taslağı gündeme gelecek Pervin Buldan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bayram sonrası yeni yasa taslağı gündeme gelecek
Kastamonu’da feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı Kastamonu'da feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı
Nilüfer bayram günü gelen acı haberle yıkıldı Nilüfer bayram günü gelen acı haberle yıkıldı
Çağla Şıkel’in “Formunu böyle koruyor“ dedirten kahvaltı tabağı Çağla Şıkel'in "Formunu böyle koruyor" dedirten kahvaltı tabağı

12:41
Türkiye’ye gelen Kanye West’ten hayranlarına soğuk duş
Türkiye’ye gelen Kanye West'ten hayranlarına soğuk duş
12:22
Bayramlaşma programında CHP’li vekile Kılıçdaroğlu tepkisi: Buna cevabınız yok mu
Bayramlaşma programında CHP'li vekile Kılıçdaroğlu tepkisi: Buna cevabınız yok mu?
11:32
Rakam öyle böyle değil Arda Güler’in yeni takımını “Rüya transfer“ diyerek duyurdular
Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını "Rüya transfer" diyerek duyurdular
11:25
Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay Fenomen türküyle karşılanacak
Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay! Fenomen türküyle karşılanacak
11:08
Semiha Yankı’nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı Geri adım atmadı
Semiha Yankı'nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı
10:28
Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 13:16:37. #7.12#
SON DAKİKA: Almanya'da İthalat Fiyatları Sert Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.