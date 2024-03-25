Almanya'da makinistlerin ücret artışı görüşmelerinde anlaşma sağlandı

Almanya'da Alman Makinistler Sendikası (GDL) ile Alman Demir Yolları (Deutsche Bahn) arasında son aylardaki grevlerin ardından makinistlerin ücret artışı görüşmelerinde anlaşma sağlandı.
GDL'den yapılan açıklamada, 4 ay içinde altıncı kez greve gidilmesinin ardından makinistlerin ücretlerinin artırılmasına yönelik altıncı tur görüşmelerinde, Alman Demir Yolları ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "GDL ve Deutsche Bahn toplu iş sözleşmesi için anlaşmaya vardı. GDL yarın basın toplantısı düzenleyerek anlaşmaya ilişkin detayları açıklayacak." denildi.
Sendika, başta makinistler olmak üzere demir yolları şirketlerinde çalışanların maaşlarına aylık ortalama 550 avro zam ve enflasyonla mücadele için bir defaya mahsus 3 bin avroya kadar ödeme talep ediyordu.
GDL ile Alman Demir Yolları arasındaki anlaşmazlık noktası, sendikanın ücretlerde herhangi bir kesinti olmaksızın vardiyalı çalışanların çalışma saatlerinin haftada 38 saatten 35 saate düşürülmesi talebiydi.
Makinistlerin son dört aydaki grevleri, ülke çapında yerel ve uzun mesafeli ulaşımın büyük bir bölümünü durma noktasına getirirken yük trenlerinde taşımacılık yapılamamıştı.
Alman Ekonomi Enstitüsü (IW Köln) demir yolu grevinin günde yaklaşık 100 milyon avroluk kayba yol açacağını duyurmuştu.
Bu arada, Almanya'da ücretler ve çalışma koşulları konusunda işverenlerle sendikalar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle protesto ve grevler devam ediyor.
Alman hava yolu şirketi Lufthansa ve iştiraklerinde pilotları, uçuş görevlilerini ve yer personelini temsil eden sendikalar da ücret artışı ve çalışma koşulları konularında müzakereler yürütüyor. Lufthansa'nın yer ve kabin personeli ise daha fazla ücret için son günlerde uyarı grevlerine gidiyor.
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