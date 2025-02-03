Almanya'da Ocak'ta İşsizlik Artışı - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya'da Ocak'ta İşsizlik Artışı

Almanya'da ocak ayında işsizlik 186 bin artarak 2.993 milyona ulaştı, şubat ayında düşüş bekleniyor.

03.02.2025 19:10
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Haber: İlhan Baba

(ALMANYA) - Almanya'da ocak ayında işsizlik rakamları yükseldi. Federal İş Ajansı'nın açıkladığı verilere göre, ülkede işsiz sayısı bir önceki aya göre 186 bin artarak, 2 milyon 993 bine ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre ise işsizlik 187 bin kişi arttı. İşsizlik oranı aralık ayına göre 0,4 puan yükselerek yüzde 6,4 seviyesine ulaştı.

Federal İş Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Andrea Nahles, kış aylarında işsizliğin artmasının olağan olduğunu belirtti ancak işsizliğin 3 milyona ulaşmasının "muhtemel olmadığını" ifade etti. Nahles, işsizlikteki bu artışın ardında, konjonktürel zayıflık ve sanayideki yapısal dönüşümün etkili olduğunu vurguladı, mevcut ekonomik durum nedeniyle siyasi önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

Alman vatandaşları arasındaki işsizlik oranının daha fazla arttığı görüldü

Almanya'da istihdamı artıran en önemli faktörün, Avrupa Birliği dışından gelen göçmenler olduğunu belirten Nahles, "Özellikle Ukrayna ve diğer göç veren ülkelerden gelen çalışan sayısında 138 bin kişilik bir artış kaydedildi. Buna karşılık, Alman vatandaşları arasındaki işsizlik oranının daha fazla arttığı görüldüğü" dedi.

İşverenlerin çalışan arayışının da azalma eğiliminde olduğunu aktaran Nahles, "Ocak ayında işverenler 632 bin açık pozisyon için bildirimde bulunurken, bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre 66 bin daha düşük oldu. Mevcut koşullarda işsizlerin yeni iş bulması zorlaştı" diye konuştu.

Şubat ayında düşüş bekleniyor

Uzmanlar, ocak ayındaki işsizlik artışının mevsimsel etkilerden de kaynaklandığını belirtiyor. Kış aylarında süreli iş sözleşmelerinin sona ermesi ve hava koşullarına bağlı sektörlerde duraklamalar yaşanması nedeniyle işsizlikte artış görülüyor. Ancak şubat ayından itibaren istihdamda yeniden toparlanma bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Almanya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da Ocak'ta İşsizlik Artışı - Son Dakika

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