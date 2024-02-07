Almanya'da Sanayi Üretimi Aralık Ayında Beklentilerin Üzerinde Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Almanya'da Sanayi Üretimi Aralık Ayında Beklentilerin Üzerinde Düştü

Almanya\'da Sanayi Üretimi Aralık Ayında Beklentilerin Üzerinde Düştü

Almanya'nın sanayi üretimi, aralıkta aylık bazda yüzde 1,6 ile beklentilerden fazla azaldı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,6 düşerken, piyasa beklentisi yüzde 0,4 gerileme olacağı yönündeydi. Almanya'da sanayi üretimi art arda 7 ay geriledi ve 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,5 gerileme kaydetti. Aralık ayında kimya sektöründe yüzde 7,6, enerji yoğun sektörlerde yüzde 5,8 ve inşaat sektöründe yüzde 3,4 azalma yaşandı.

07.02.2024 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın sanayi üretimi, aralıkta aylık bazda yüzde 1,6 ile beklentilerden fazla azaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Aralık 2023 sanayi üretimine ilişkin öncü verileri yayımladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,6 düşerken, piyasa beklentisi yüzde 0,4 gerileme olacağı yönündeydi.

Böylece, Almanya'da sanayi üretimi art arda 7 ay geriledi.

Kasımda aylık yüzde 0,7 gerileme olarak açıklanan sanayi üretimi verisi de yüzde 0,2 düşüş olarak revize edildi.

Aralıkta sanayi üretimi önceki yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 3 düştü.

Aralık ayında sanayi üretimi aylık bazda kimya sektöründe yüzde 7,6, enerji yoğun sektörlerde yüzde 5,8 ve inşaat sektöründe yüzde 3,4 azaldı. Söz konusu dönemde otomotiv sektörü üretimi ise yüzde 4 arttı.

2023 yılının tamamında ise sanayi üretimi bir önceki yıla göre yüzde 1,5 geriledi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Almanya, Aralık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da Sanayi Üretimi Aralık Ayında Beklentilerin Üzerinde Düştü - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2024 23:42:41. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya'da Sanayi Üretimi Aralık Ayında Beklentilerin Üzerinde Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement