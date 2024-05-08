Almanya'da Sanayi Üretimi Mart Ayında Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya'da Sanayi Üretimi Mart Ayında Düştü

Almanya\'da Sanayi Üretimi Mart Ayında Düştü

Almanya'da sanayi üretimi, art arda iki aylık artışın ardından martta yüzde 0,4 azaldı. Alman şirketleri sipariş yetersizliğinden şikayet ederken, ülkede sanayi üretiminin martta bu yıl ilk kez düşüş göstermesi dikkat çekti. Martta tüketim malları üretimi gerilerken, inşaatta artış ve enerji üretiminde düşüş kaydedildi. Analistler, Alman imalat sektörünün sipariş eksikliği sorunuyla karşı karşıya olduğunu belirtti. Alman ekonomisi, imalat sektöründeki zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

08.05.2024 10:51
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Almanya'da sanayi üretimi, art arda iki aylık artışın ardından martta yüzde 0,4 azaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), sanayi üretimine ilişkin mart ayı geçici verilerini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, martta bir önceki aya göre yüzde 0,4 düşerek ekonomistlerin tahminlerinin altında kaldı.

Alman şirketleri, sipariş yetersizliğinden şikayetçi olurken, ülkede sanayi üretiminin martta bu yıl ilk kez düşüş göstermesi de dikkati çekti. Piyasalarda sanayi üretimine ilişkin beklenti martta yüzde 0,7 düşüş yönündeydi.

Geçici verilerde aylık yüzde 2,1 artış olarak açıklanan şubat ayı sanayi üretimi verisi de yüzde 1,7 olarak revize edildi. Ülkede sanayi üretimi ocakta yüzde 1,3 artmıştı.

Veriler, martta bir önceki aya göre enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 0,4 düştüğünü ortaya koydu. Söz konusu dönemde sanayi üretimi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 0,1 artarken, ara malı üretimi yüzde 0,6 düştü.

Martta tüketim malları üretimi yüzde 1,4 geriledi. İnşaatta yüzde 1 artış olurken, enerji üretimi seviyesinde yüzde 4,2 düşüş kaydedildi.

Mart 2023'e göre sanayi üretimi yüzde 3,3 düştü.

"Alman sanayisi hala kayda değer bir toparlanmadan uzak"

Analistler, Alman imalat sektörünün şu andaki ana sorununun sipariş eksikliği olduğunu belirterek, sanayide şimdilik güçlü bir yükselişin ufukta görünmediğini bildirdi.

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, mart ayı sanayi üretimi verilerinin ülkede inşaat faaliyetlerinin ilk çeyrek GSYH büyümesini desteklediğini teyit ettiğini belirterek, "Ancak sanayi hala kayda değer bir toparlanmadan uzak." ifadesini kullandı

Alman sanayisinde kapasite kullanımının Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana düşüş eğiliminde olduğunu ve sanayi üretiminin Kovid-19 öncesi seviyesinin yüzde 8 altında bulunduğunu vurgulayan Brzeski, "Konjonktürel düşüş sona erdi ve iyimserlik geri geldi. Ancak, özellikle sanayide önemli bir toparlanmaya giden yol hala uzun." değerlendirmesinde bulundu.

Hauck Aufhauser Lampe Privatbank Başekonomisti Alexander Krüger de sanayideki düşüş eğiliminin henüz sona ermediğini belirtti.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada ise, "Sanayide hala zayıf olan sipariş durumuna rağmen, Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), İş Ortamı Güven Endeksi ve Satınalma Yöneticileri Endeksi'nde (PMI) devam eden iyileşme, bu yıl boyunca sanayi üretiminde daha fazla toparlanmaya işaret ediyor." ifadesi kullanıldı.

Alman ekonomisi kırılganlığını koruyor

Öte yandan, imalat sektörü, Alman ekonomisinin 5'te birinden fazlasını oluşturuyor. İhracata bağımlı olan Alman imalat sanayisi, küresel ekonomideki yavaşlamadan, artan Çin rekabetinden ve Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası yüksek enerji fiyatlarından olumsuz etkileniyor.

Alman ekonomisi geçen yıl, alışılmışın dışında yüksek enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, düşen yatırımlar, zayıf dış talep ve faiz oranlarının yüksekliği nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 0,3 daralmıştı. Almanya, G7 ülkeleri içinde küçülen tek ülke olmuştu.

Ülke ekonomisi, iki yıllık durgunluk döneminin ardından, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 ile beklentilerin üzerinde büyüme kaydederek teknik resesyona girmedi.

Ancak özellikle bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle ekonomi kırılganlığını koruyor.

Alman hükümeti, 24 Nisan'da, 2024 için daha önce yüzde 0,2 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini, "hafif konjonktürel iyileşme işaretleriyle" revize ederek yüzde 0,3'e yükseltti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Almanya'da Sanayi Üretimi Mart Ayında Düştü - Son Dakika

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