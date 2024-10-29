Almanya'da Tüketici Güveni Artıyor

Ekonomi

Almanya'da bu ay için eksi 21 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, hane halkının gelir beklentileri konusunda daha iyimser olması nedeniyle kasım ayı için 2,7 puan artışla eksi 18,3 puana yükseldi.

Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK ile Nuremberg Piyasa Kararları Enstitüsü tarafından hazırlanan gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi sonuçları açıklandı.

Buna göre, ekim için eksi 21 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, kasım ayı için 2,7 puanlık artışla eksi 18,3 puana yükseldi. Böylece ülkede Tüketici Güven Endeksi, eksi 18 puanla, uzun vadeli ortalama 10 puan değerinin oldukça altında kalmaya devam etti. Beklenti, endeksin eksi 20,5 olması yönündeydi.

Açıklamada, artan satın alma isteği ve özellikle daha iyimser gelir beklentileri, tüketici güveninin toparlanmaya devam etmesinin nedeni olarak gösterilirken, eksi 18,3'ün, Nisan 2022'den bu yana görülen en yüksek değer olmasına karşın tüketici güveninin hala düşük seviyede kaldığı belirtildi.

NIM Tüketici Araştırmacıları Uzmanı Rolf Buerkl, verilere ilişkin değerlendirmesinde, krizlerin, savaşların ve yükselen fiyatların yol açtığı belirsizliğin şu anda hala çok belirgin olduğunu dile getirerek, bunların, gözle görülür reel gelir artışları gibi tüketim için olumlu faktörlerin tam etkisini göstermesini engellediğini kaydetti.

Buerkl, "Şirket iflaslarındaki artışın ve işten çıkarma, üretimi yurt dışına taşıma planlarının yapıldığı yönündeki haberler de tüketici güveninde daha belirgin bir toparlanmayı engelliyor." ifadesini kullandı.

Almanya'da yıllık enflasyon eylülde yüzde 1,6 olarak kayıtlara geçti.

Analistler bu ay yıllık enflasyonun ılımlı şekilde yüzde 1,8'e yükselmesini bekliyor.

GfK piyasa araştırmacıları, tüketici güveninin aksine, Alman tüketicilerin gelecek 12 ay boyunca ekonomik gelişmeler konusunda bir kez daha kötümser olduklarını bildirdi.

Alman ekonomisi yeniden resesyona girme riskiyle karşı karşıya

Almanya, 10 yıllık ekonomik büyümenin ardından salgının ilk yılı olan 2020'de, 2009'dan beri ilk kez resesyon yaşamıştı.

Ifo, 5 Eylül'de, ülkenin 2024 ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminini, zayıf yatırım ve sipariş durumu nedeniyle yüzde 0,4'ten sıfıra düşürmüştü.

Uluslararası Para Fonu (IMF) da 22 Ekim'de Almanya'nın bu yıl için büyüme beklentisini yüzde 0,2'den sıfıra indirmişti.

Alman ekonomisi geçen yıl da alışılmışın dışında yüksek düzeydeki enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, düşen yatırımlar, zayıf dış talep ve faiz oranlarının yüksekliği gibi nedenlerle bir önceki yıla göre yüzde 0,3 daralmıştı.

Ülke G7 ülkeleri içinde küçülen tek ülke olmuştu. Almanya, bu yıl da küçülürse, 2023'te olduğu gibi G7 ekonomileri arasında daralan tek ülke olacak.

Alman hükümeti "Büyüme Girişimi-Almanya için Yeni Ekonomik Dinamikler" adı verilen bir büyüme paketi ile ekonomiyi canlandırmayı hedefliyor.

Paket, rekabetçiliğin güçlendirilmesi, bürokrasinin azaltılması, daha iyi çalışma teşvikleri, güçlü bir ekonomi için etkin bir finans merkezi ve yarının ekonomisi için verimli enerji piyasası gibi beş alanda 49 önlem içeriyor.

Ülkenin üçüncü çeyreğe ilişkin GSYH verileri 30 Ekim'de açıklanacak.