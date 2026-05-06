Almanya'da Tüketici Güveni Düşüşte - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'da Tüketici Güveni Düşüşte

06.05.2026 02:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da Tüketici Güven Endeksi, enflasyon ve Orta Doğu gerilimi nedeniyle eksi 33,3'e geriledi.

Almanya'da Tüketici Güven Endeksi, Orta Doğu'daki gerilim ve enerji maliyetlerindeki artışın etkisiyle mayıs ayında eksi 33,3 puana gerileyerek Şubat 2023'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

Alman pazar araştırma şirketi GfK ile Nuremberg Piyasa Kararları Enstitüsü (NIM) tarafından hazırlanan gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi sonuçları açıklandı.

Buna göre, mayıs ayı için öngörülen endeks değeri, nisan ayına kıyasla 5,2 puan azalarak eksi 33,3 puana geriledi. Bu seviye, Şubat 2023'ten bu yana kaydedilen en düşük değer olarak kayıtlara geçti.

Gelir beklentileri azaldı

Gelir beklentisi endeksi, enflasyondaki artışla birlikte nisanda 18,1 puan daha düşerek eksi 24,4 puana geriledi. Tüketicilerin harcama eğilimi ise 3,5 puanlık azalışla eksi 14,4 seviyesine indi.

İran'daki gerilimin enerji maliyetlerine yansımasıyla Almanya'da mart ayı enflasyonu yüzde 1,9'dan yüzde 2,7'ye yükseldi. Bu durum, ekonomik beklenti göstergesinin 6,8 puanlık düşüşle eksi 13,7'ye gerilemesine ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı Nisan 2022 dönemindeki seviyelere dönülmesine neden oldu.

NIM Tüketici Araştırmacıları Bölümü Başkanı Rolf Bürkl, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ülkede mayıs ayı tüketici güveninin bir önceki aya göre çok daha sert bir düşüş yaşadığına dikkati çekerek, "Bu, Şubat 2023'ten bu yana kaydedilen en düşük seviye. Artan enflasyon nedeniyle gelir beklentileri zayıflıyor. Bu bağlamda insanlar, büyük çaplı harcamalar yapmak için mevcut dönemin uygun olmadığını düşünüyor." ifadelerini kullandı.

Savaşın ekonomiye etkisi

Öte yandan, Orta Doğu'daki savaşın etkileri sadece tüketicilerle sınırlı kalmadı.

Alman şirketlerinin yöneticileri arasında da belirsizlik zirve yaptı. Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından yaklaşık 9 bin yöneticiyle yapılan anket, Ifo İş Ortamı Endeksi'nin nisan ayında 1,9 puan düşerek 84,4 puana gerilediğini gösterdi. Bu veri, ekonominin Kovid-19 salgınının etkisinde olduğu Mayıs 2020'den bu yana görülen en düşük seviye oldu.

Analistler, Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve küresel enerji arzındaki belirsizliklerin Alman ekonomisindeki toparlanma umutlarını gölgelediğini belirtiyor. Analistler, hükümetin alacağı önlemlerin yetersiz kalması ve çatışmaların uzaması durumunda, Alman ekonomisindeki toparlanma çabalarının ciddi bir darbe alabileceği uyarısında bulunuyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da Tüketici Güveni Düşüşte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 03:07:00. #7.13#
SON DAKİKA: Almanya'da Tüketici Güveni Düşüşte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.