Almanya'da Yatırımcı Güveni Temmuzda Geriledi - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya'da Yatırımcı Güveni Temmuzda Geriledi

Almanya'da yatırımcı güveni, Fransa'daki siyasi belirsizlik ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecekteki para politikasının netlik kazanmamasının etkisiyle temmuzda 11 ay sonra ilk kez geriledi. Almanya'ya yönelik ekonomik beklentilerin düşmesi, ekonomik görünümün kötüleştiğini gösteriyor.

16.07.2024 15:21
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Almanya'da yatırımcı güveni, Fransa'daki siyasi belirsizlik ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecekteki para politikasının netlik kazanmamasının etkisiyle temmuzda 11 ay sonra ilk kez geriledi.

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezinin (ZEW), kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin temmuz ayı sonuçlarına göre, endeks, temmuzda önceki aya göre 5,7 puan düştü.

Haziranda 47,5 olan endeks, bu ay 41,8 seviyesine indi. Piyasa beklentisi, endeksin temmuzda 42,3 puana inmesi yönündeydi. Endeksteki düşüşün art arda 11 aylık artışın ardından gelmesi dikkati çekti.

Almanya'da Mevcut Durum Endeksi ise temmuzda önceki aya göre 4,9 puan artarak eksi 68,9 oldu.

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, Almanya'ya yönelik ekonomik beklentilerin bir yıldır ilk kez düştüğünü belirterek, "Ekonomik görünüm kötüleşiyor." ifadesini kullandı.

Wambach, mayıs ayında ihracatta beklenenden daha keskin bir düşüş yaşanması, Fransa'daki siyasi belirsizlik ve ECB'nin gelecekteki para politikasının netlik kazanmamasının bu düşüşe katkıda bulunan faktörler olduğunu kaydetti.

Alman ekonomisi, 2 yıllık durgunluk döneminin ardından yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 büyümeyle teknik resesyona girmekten kıl payı kurtulmuştu. Alman ekonomisi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Alman hükümeti, 2024 için daha önce yüzde 0,2 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini, 24 Nisan'da "hafif konjonktürel iyileşme işaretleri" ile revize ederek yüzde 0,3'e yükseltmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Almanya'da Yatırımcı Güveni Temmuzda Geriledi - Son Dakika

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