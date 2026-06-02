Almanya'da Yoksulluk Oranı Artıyor

02.06.2026 11:53
Almanya'da yoksulluk oranı 2024-2025 döneminde 0,6 puanlık artışla yüzde 16,1'e yükselirken ülkede 13,3 milyon kişinin yoksul olduğu tespit edildi.

Bağımsız sosyal yardım kuruluşu Eşit Refah Birliği (Der Paritatische Gesamtverband), "Büyüyen Yoksulluk, Daralan Güvenlik" başlıklı yoksulluk raporunu yayımladı.

Raporda, sosyal bölünmenin giderek derinleştiğine dikkat çekilirken ülkede yoksulluk oranının 2024-2025 döneminde 0,6 puanlık artışla yüzde 16,1'e yükseldiği ve 13,3 milyon kişinin yoksulluk içinde yaşadığı belirtildi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) şubatta paylaştığı verilerin temel alındığı raporda, Avrupa Birliği (AB) standartları çerçevesinde "yoksulluk riski altında" kabul edilenlerin sayısının, ülke tarihinde daha önce görülmemiş bir seviyeye ulaştığı aktarıldı.

Raporda, "Bu durum, söz konusu kişilerin toplumsal hayata yeterince katılım sağlayacak maddi güce sahip olmadığı anlamına geliyor. Son artışla birlikte yoksulluk oranı, 2020'den bu yana en endişe verici rekorunu kırarak bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaşmış durumda." ifadeleri kullanıldı.

Birliğin raporunda, konut yardımı, çocuk nafakası avansları, gençlik refahı, uyum yardımları, emekli maaşları ve sağlık sigortalarında yapılması planlanan bütçe kesintilerinin, başta tek başına çocuk büyüten ebeveynler, yaşlılar, hastalar, engelliler, mülteciler ve gençler olmak üzere doğrudan yardıma muhtaç grupları etkileyeceği vurgulandı.

Emeklilik dönemi yoksulluk tuzağına dönüşüyor

Raporda öne çıkan en çarpıcı bulgulardan biri, yaşlı nüfustaki yoksulluk oranlarının tırmanışı oldu.

65 yaş ve üzeri nüfusta yaklaşık her beş kişiden biri yoksulluk sınırının altında kalırken bu yaş grubundaki genel yoksulluk oranı yüzde 19,5'e ulaştı. 75 yaş üstü kadınlarda ise oran yüzde 21,3'e yükseldi.

Yoksulluk riskinin en yüksek olduğu diğer gruplar ise yüzde 30,3 ile yalnız yaşayan bireyler ve yüzde 28,9 ile tek ebeveynli haneler olarak sıralandı.

Yoksulluk rakamlarının arkasında günlük yaşamda somut kısıtlamaların yattığı belirtilen raporda, milyonlarca insanın beklenmedik masrafları karşılayamadığı, ısınmadan kıstığı veya sosyal hayattan mahrum kaldığı ifade edildi.

Ülkede 4,6 milyon kişinin ciddi düzeyde maddi yoksunluk içinde yaşadığı, sosyal uçurumun artık sadece gelir bazında değil, doğrudan yaşam koşullarında kendini hissettirdiği aktarıldı.

Bölgeler arasındaki uçurum büyüyor

Ülke genelinde eyaletler arasındaki refah farkı da giderek açılıyor. Yoksulluk oranı Bavyera'da yüzde 12,6 iken, Saksonya-Anhalt'ta yüzde 21,3'e, Bremen'de ise yüzde 27,5'e ulaşıyor.

İstatistiksel tanımlamalara göre, medyan gelirin yüzde 60'ından daha az kazananlar yoksulluk riski kapsamında değerlendiriliyor. Bu eşik, tek yaşayan bireyler için net 1446 avro, iki yetişkin ve 14 yaş altı iki çocuktan oluşan haneler için ise 3036 avro olarak uygulanıyor.

Kriz dönemlerinde sosyal yardımların önemi

Eşit Refah Birliği Genel Müdürü Dr. Joachim Rock, konuya ilişkin değerlendirmesinde, toplumsal bağların zayıfladığına dikkati çekerek, "Sosyal olarak birbirinden giderek uzaklaşan bir toplum tablosuyla karşı karşıyayız. İnsanlar bu durumu günlük hayatlarında hissediyor. Mevcut ekonomik iklimde sosyal yardımlarda yeni kısıtlamalara gidilmesini tartışmak, toplumdaki korku ve güvensizliği körüklemekten başka bir işe yaramaz. Bu durum yalnızca popülistlerin ve aşırılık yanlılarının ekmeğine yağ sürer." ifadelerini kullandı.

Uzun bir çalışma hayatının ardından yaşlıların ve çocuklu hanelerin bu denli etkilenmesinin refah devletindeki eksiklikleri gözler önüne serdiğini belirten Rock, "Kriz dönemlerinde sosyal yardımları daha da kısmak krizlerle mücadele etmez, aksine onları körükler. Federal hükümet bu kemer sıkma politikasını durdurmalı ve yoksulluğu yalnızca yönetmek yerine, onunla gerçekten mücadele eden politikaları hayata geçirmelidir." uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

11:21
Resmen el değiştirdi! Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
Erdoğan, Trump'ı ikna etti! PKK uzantılı İran planı suya düştü
9 futbolcu kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
CHP'de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
Antalya'daki soruşturma Ankara'ya taşındı! Özgür Özel ve 5 CHP'li isim hakkında yetkisizlik kararı
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
