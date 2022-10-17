Almanya'daki nükleer santraller 2023 Nisan'a kadar çalışacak - Son Dakika
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Almanya'daki nükleer santraller 2023 Nisan'a kadar çalışacak

17.10.2022 22:36
Almanya'daki nükleer santraller 2023 Nisan'a kadar çalışacak

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle patlak veren enerji krizi ile mücadele için ülkede faaliyette olan 3 nükleer santralin 2023 Nisan'a kadar çalıştırılması talimatı verdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya- Ukrayna Savaşı nedeniyle patlak veren enerji krizi ile mücadele için ülkede faaliyette olan 3 nükleer santralin 2023 Nisan'a kadar çalıştırılması talimatı verdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle patlak veren enerji krizi Almanya'nın nükleer enerji faaliyetlerini sona erdirmesine yönelik planı erteletti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, enerji krizi ile mücadele için ülkede faaliyette olan 3 nükleer santralin 2023 Nisan'a kadar çalıştırılması talimatı verdi.

Scholz tarafından Bakanlar Kuruluna hitaben yazılan mektupta, "Isar 2, Neckarwestheim 2 ve Emsland nükleer santrallerinin 31 Aralık 2022'den 15 Nisan 2023'e kadar işletilmesine izin vermek için yasal temel oluşturulacak" ifadeleri yer aldı.

Maliye Bakanı Christian Lindner, üç nükleer santralinde "fiyatları düşürmek ve elektrik kesintilerini önlemek" için gerekli olduğunu savundu.

Almanya hükümeti, daha önce üç santralden sadece ikisinin gelecek gelecek yıla kadar çalışmasını kararlaştırmıştı. Almanya'da güvenli ve yenilenebilir enerjiye geçiş için nükleer enerji faaliyetlerine yıl sonuna kadar sona erdirilmesi planlanıyordu. - BERLİN

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Kaynak: İHA

Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'daki nükleer santraller 2023 Nisan'a kadar çalışacak - Son Dakika

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