Almanya'da Ekonomi Bakanı Habeck'e tepki - Son Dakika
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Almanya'da Ekonomi Bakanı Habeck'e tepki

07.09.2022 13:52
Almanya'da Ekonomi Bakanı Habeck'e tepki

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck'in, artan enerji fiyatlarının şirketleri iflasa sürükleyebileceğine yönelik görüşlere karşı "iflas etmezler ama satışları durabilir" ifadesini kullanması tepkilere neden oldu.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck'in, artan enerji fiyatlarının şirketleri iflasa sürükleyebileceğine yönelik görüşlere karşı "iflas etmezler ama satışları durabilir" ifadesini kullanması tepkilere neden oldu.

Muhalefette bulunan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz, mecliste yaptığı konuşmada Bakan Robert Habeck'i eleştirdi.

Merz, "Kendisinin ne kadar çaresiz olduğunu dün televizyonda izledik. Alman iş dünyasının büyük bir bölümünün dün uykuda olduğunu ummaktan başka çaremiz yok." dedi.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, Bakan Habeck için "Habeck hemen istifa" etiketiyle paylaşımda bulundu.

Robert Habeck, dün akşam ARD televizyonunda katıldığı bir programda, artan enerji fiyatları nedeniyle kış sonunda bir iflas dalgası bekleyip beklemediği sorusuna, "İnsanların para harcamasına bağlı olan dükkanlar, çiçekçiler, organik gıda dükkanları, fırınlar da dahil satın alma isteksizliği olduğu için gerçek sorunlar yaşıyorlar. O zaman otomatik olarak iflas etmezler ama satışları durabilir." cevabını vermişti.

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Kaynak: AA

Almanya, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da Ekonomi Bakanı Habeck'e tepki - Son Dakika

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