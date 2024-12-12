Almanya Ekonomisi 2025'te Durgun Kalacak

Ekonomi

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), Almanya'da ekonominin Alman sanayisinde kötüleşen kriz nedeniyle 2025'te durgun kalacağını bildirdi.

IfW, Almanya ekonomisine ilişkin eylülde paylaştığı 2024 ve 2025-2026'yı kapsayan büyüme tahminlerinde güncelleme yaptı.

IfW'den yapılan açıklamaya göre, Almanya için gelecek yıla ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme tahmini yüzde 0,5'ten yüzde 0'a, 2026 büyüme beklentisi ise yüzde 1,1'den yüzde 0,9'a indirildi.

Ülke için bu yıla ilişkin GSYH büyüme tahmini ise yüzde eksi 0,1'den yüzde eksi 0,2'ye düşürüldü.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump tarafından planlanan ek gümrük vergileri ve Alman sanayisinde kötüleşen krizin söz konusu aşağı yönlü revizyonun ana nedenleri olarak gösterildiği açıklamada, "Yeni ABD yönetiminin korumacı gündemi, Alman ticareti için daha fazla 'rüzgar' anlamına geldiğinden, beklenen ABD gümrük tarifeleri gelecek yıl için aşağı yönlü revizyonun yaklaşık yarısından sorumludur." ifadeleri yer aldı.

IfW açıklamasında, Donald Trump yönetimindeki yeni ABD hükümetinin, tahminlerde varsayıldığı gibi ithalata yönelik cezalandırıcı gümrük vergileri gibi bazı korumacı önlemleri hayata geçirmesi durumunda Alman ihracatının daha da yavaşlayacağı vurgulandı.

Alman şirketlerin azalan rekabet gücü nedeniyle ihracatın son dönemde küresel ticarete ayak uyduramadığına işaret edilen açıklamada, ihracatın hem bu yıl hem de gelecek yıl neredeyse yüzde 1 oranında düşmesi ve 2026'e kadar tekrar artmamasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca siyasi belirsizlik de Alman ekonomisine yük getiren bir faktör olarak tanımlanarak, 'trafik ışığı koalisyonunun' dağılması ve şubat sonunda yapılması beklenen erken federal seçim nedeniyle gelecek yıl da geçerli olması muhtemel olan geçici bütçenin etkilerinin oldukça küçük olsa bile ekonomik performansı daha da yavaşlatabileceği belirtildi.

Alman ekonomisinde süregelen durgunluğun iş gücü piyasasında da gözle görülür yavaşlama işaretleri bıraktığı belirtilen açıklamada işsizlik oranının bu yıl yüzde 5,7'den yüzde 6'ya, gelecek yıl ise yüzde 6,3'e yükselmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, "Ekonomi için özel tüketimden sadece zayıf bir ivme beklenebilir. Bu yıl gözle görülür bir artışın ardından, hane halkının reel harcanabilir geliri önümüzdeki iki yıl içinde neredeyse hiç artmayacak." denildi.

Alman ekonomisinde kriz büyük ölçüde imalat sektörünün krizi

IfW Başkanı Prof. Dr. Moritz Schularick, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Almanya'nın zayıf potansiyel büyümesi gün ışığına çıkıyor ve öngörülemeyen herhangi bir dış yıkıcı faktör, ekonomik üretimde artı ya da eksi arasındaki farkı oluşturabilir." ifadesini kullandı.

IfW Ekonomik Tahmin Müdürü Stefan Kooths da Alman ekonomisindeki krizin büyük ölçüde imalat sektörünün krizi olduğunu belirterek, "Sadece büyük makro şoklardan sonraki dönemlerden bilinen belirtileri göstermektedir. Kapasite kullanımı şu anda normal durgunluk dönemlerindeki en düşük seviyenin 5 puan altında. Alman ekonomisi, genel ekonomik performansın durgunluğuna paralel olarak azalan rekabet gücüyle mücadele ediyor ve bu da herhangi bir yukarı yönlü güce neredeyse hiç izin vermiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Alman ekonomisi

Öte yandan Alman ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,3 küçülmesinin ardından yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,2 büyüme kaydederek teknik resesyona girmekten kurtulmuştu.

Alman ekonomisi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Ekonomi, artan faiz oranları, konjonktürel riskler ve yapısal değişiklikler gibi nedenlerle büyümede zorluk yaşıyor.

Ülke ekonomisi geçen yıl alışılmışın dışında yüksek düzeydeki enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, düşen yatırımlar, zayıf dış talep ve faiz oranlarının yüksekliği gibi nedenlerle bir önceki yıla göre yüzde 0,3 daralmıştı. Almanya böylece, G7 ülkeleri içinde küçülen tek ülke olmuştu.

Hükümet, ekonomide bu yıl yüzde 0,2 küçülme bekliyor. Almanya, bu yıl da küçülürse 2023'te olduğu gibi G7 ekonomileri arasında daralan tek ülke olacak.