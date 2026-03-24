Almanya Ekonomisi Çatışmalardan Etkileniyor
Almanya Ekonomisi Çatışmalardan Etkileniyor

24.03.2026 15:20
Orta Doğu'daki çatışmalar Alman ekonomisinde büyümeyi yavaşlattı ve istihdam kayıplarına yol açtı.

Orta Doğu'da ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla tırmanan çatışmaların Alman ekonomisindeki yukarı yönlü ivmeyi yavaşlattığı bildirildi.

S&P Global, Almanya'nın mart ayına ilişkin öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini açıkladı.

Buna göre, şubatta 53,2 puan olan bileşik PMI, martta 1,3 puanlık kayıpla 51,9 seviyesine gerileyerek son üç ayın en düşük büyüme hızına işaret etti. Veri, piyasaların 52 puanlık beklentisinin de altında gerçekleşti.

Ülkede hizmet sektörü PMI, artan belirsizlikler ve fiyat baskısı nedeniyle martta 53,5'ten 51,2'ye gerileyerek son 7 ayın en düşük seviyesine indi.

Yeni siparişlerdeki azalma, hizmet sağlayıcıları üzerindeki baskıyı artıran temel unsur oldu. Buna karşın imalat sanayi PMI, söz konusu ayda 50,9'dan 51,7'ye yükselerek son 45 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Bu artışta, tedarik zinciri kesintilerinden endişe eden şirketlerin alımlarını erkene çekmesi ve stok biriktirme çabaları etkili oldu.

S&P Global açıklamasında, mart ayında Alman özel sektöründe büyüme yavaşlarken Orta Doğu'daki savaşla bağlantılı maliyet baskılarında keskin bir artış kaydedildiği belirtildi. İş dünyasının gelecek beklentilerinin belirgin şekilde gerilediği vurgulanan açıklamada, istihdam kayıplarının genel bir eğilim olarak sürdüğüne dikkat çekildi.

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktör Yardımcısı Phil Smith, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "Mart ayı verileri; Orta Doğu'daki çatışmaların büyüme, talep, iş dünyası güveni ve fiyatlar üzerindeki ilk somut etkilerini ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Hizmet sektörünün çatışmalardan doğrudan ve olumsuz etkilendiğini belirten Smith, "Artan belirsizlikler ve yükselen fiyat baskısının yeni siparişleri aşağı çekmesiyle; sektörel faaliyetlerdeki büyüme hızı, mevcut toparlanma sürecinin başladığı geçen eylülden bu yana en düşük seviyesine geriledi." yorumunda bulundu.

İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'tan bu yana İran'a yönelik sürdürdüğü saldırılar enerji fiyatlarında keskin bir yükselişi tetiklerken; ham madde, yakıt ve ulaşım maliyetlerindeki artış nedeniyle girdi fiyatları son üç yılın en hızlı yükselişini kaydetti.

Öte yandan, iki yıl süren resesyon baskısının ardından 2025 yılını yüzde 0,2'lik zayıf bir büyüme ile kapatan Alman ekonomisi için tahminler de aşağı yönlü güncellendi.

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW) ve Münih merkezli Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için bu yılki GSYH büyüme tahminini yüzde 0,8 seviyesine indirdi.

Kaynak: AA

