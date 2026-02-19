Almanya Ekonomisinde Büyüme Beklentisi - Son Dakika
Almanya Ekonomisinde Büyüme Beklentisi

19.02.2026 21:23
Bundesbank, Almanya'nın 2024'te büyüme eğilimini sürdüreceğini ancak zayıf ivme yaşanacağını açıkladı.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ülke ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde büyüme eğilimini sürdürmesinin beklendiğini duyurdu.

Bundesbank'ın ekonomiye yönelik şubat ayı raporu yayımlandı.

Ekonomik canlanmadaki ivmenin henüz istenen düzeyde olmadığına dikkat çekilen raporda, "Ekonominin ilk çeyrekte genişlemesini sürdürmesi muhtemel görünse de büyüme ivmesi zayıf kalmaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Raporda, sipariş miktarında son dönemde kaydedilen belirgin iyileşmenin ardından hem sanayi üretiminde hem de ihracatta artış öngörüldüğü bildirilerek, bahar aylarından itibaren ekonomide daha güçlü bir hareketlilik beklendiği aktarıldı.

Banka, bu hareketliliğin temel olarak altyapı ve savunma alanındaki kamu yatırımlarını kapsayan "mali teşviklerle" tetikleneceğini öngörüyor.

Raporda, ekonominin, 2024 sonunda başlayan ancak 2025 yazında ABD ticaret politikalarının olumsuz etkileriyle kesintiye uğrayan yükseliş trendine yeniden döndüğü ifade edildi.

Yıl sonundaki bu artışta temel sürükleyici gücün özel ve kamu tüketimi olduğuna işaret edilen raporda ayrıca, sanayi üretimi ve inşaat sektöründeki belirgin artışın büyümeyi desteklediği bildirildi. Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya, 2025 yılının son çeyreğinde yüzde 0,3 oranında büyüme kaydetmişti.

Bankanın raporunda, iş gücü piyasasının 2025'in son çeyreğinde durgun bir seyir izlediği, istihdam edilen kişi sayısı 25 bin azalırken, işsizlik oranının yüzde 6,3 seviyesinde sabit kaldığı aktarıldı.

Alman sanayisinin maruz kaldığı yapısal dönüşümün ilginç bir ikilem oluşturduğuna dikkat çekilen raporda, geleneksel üretim kollarında istihdam azalırken, yüksek nitelikli personel ve yeni meslek alanlarına olan talebin arttığı vurgulandı.

Raporda, emeklilik yaşına gelen yoğun nüfusun şirketlerin toplu işten çıkarmalara başvurmadan personel azaltmasına olanak tanıdığı, bu durumun da ekonomik zayıflığa rağmen işsizlikteki artışın neden sınırlı kaldığını açıkladığı belirtildi.

Almanya'da 2024'te yüzde 2,5 olan ortalama yıllık enflasyon oranının 2025'te yüzde 2,3'e gerilediği hatırlatılan raporda, enflasyonun ilerleyen aylarda yüzde 2 civarında seyredeceği tahminine yer verildi.

Kaynak: AA

