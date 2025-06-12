Almanya Ekonomisinde Büyüme Revizesi

Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ülkeye dair bu yıla ilişkin büyüme tahminini, yıla şaşırtıcı derecede iyi başlanmasının ardından yukarı yönlü revize etti.

Merkezi Münih'te bulunan Ifo, Almanya ekonomisine ilişkin ilkbaharda paylaştığı 2025-2026'yı kapsayan büyüme tahminlerinde güncelleme yaptı.

Buna göre Enstitü, ülkeye dair Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme tahminini bu yıl için yüzde 0,2'den yüzde 0,3'e, 2026 için de yüzde 0,8'den yüzde 1,6'ya yükseltti.

Ifo'nun tahmini gerçekleşirse, Alman ekonomisinde iki yıl art arda yaşanan düşüşün ardından ilk büyüme olacak.

Enflasyon ECB hedefi içinde kalacak

Enstitünün tahminlerine göre, ülkede geçen yıl yüzde 2,2 ve mayısta yüzde 2,1 olan enflasyonun bu yıl ortalama yüzde 2,1 olması, 2026'da da yüzde 2'ye düşmesi bekleniyor.

Ülkede işsiz sayısının bu yıl geçen yıla göre hafif artarak 2,787 milyondan 2,948 milyona yükseleceği ve gelecek yıl 2,855 milyona düşeceği tahmin ediliyor.

2024'te yüzde 6 olan işsizlik oranının 2025'te yüzde 6,3 ve 2026'da 6,1 olması öngörülüyor.

İstihdam edilen kişi sayısının bu yıl 46,081 milyondan 46,055 milyona inmesi ve 2026'te 46,176 milyona yükselmesi bekleniyor.

Alman kamu sektörünün geçen yıl 115,6 milyar avro olan bütçe açığının, bu yıl 101,5 milyar avroya ineceği ve gelecek yıl 156,9 milyar avroya yükseleceği öngörülüyor.

Geçen yıl 246,7 milyar avro olan cari işlemler fazlasının da bu yıl 236,3 milyar avroya, 2026'da da 226,7 milyar avroya inmesi bekleniyor.

Enstitünün söz konusu yukarı revizesinin bir sebebi de Almanya'da yeni federal hükümet tarafından açıklanan büyüme paketi. Ifo, 500 milyar avroluk altyapı ve yatırım paketi ile vergi indirimlerinin ekonomik etkisinin bu yıl 10 milyar avro, gelecek yıl ise 57 milyar avro olacağını tahmin ediyor.

ABD'nin ticaret politikasında riskler

Enstitünün açıklamasında, Avrupa'nın ABD ile olan ticari anlaşmazlığı henüz çözüme kavuşmadığından, bu ülke ile ticaret politikasında risklerin devam ettiğini belirtildi.

Ifo ekonomistlerine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın halihazırda artırdığı ithalat tarifeleri mevcut seviyeleriyle Alman ekonomik büyümesini bu yıl yüzde 0,1 puan, 2026'da ise yüzde 0,3 puan azaltacak. ABD ile ticaret anlaşmazlığındaki bir çözüm ise Alman ekonomisinin daha iyi büyümesine katkı yapacak.

Kiel Enstitüsü de Almanya ekonomisi için büyüme tahminini durgunluktan yüzde 0,3'e çıkardı

Bu arada, Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW) de Almanya'ya ilişkin GSYH büyüme tahminini bu yıl için yüzde 0'dan yüzde 0,3'e, 2026 için de yüzde 1,5'ten yüzde 1,6'ya yükseltti.

IfW Başkanı Prof. Dr. Moritz Schularick, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Ticaret politikası riskleri önemli olmaya devam ediyor. ABD'nin düzensiz tarife politikası Alman dış ticareti için belirsizliği körüklemeye devam ediyor. Buna ek olarak, Alman ihracatçıları hala önemli ölçüde azalan rekabet gücü nedeniyle engelleniyor." ifadesini kullandı.

IfW Ekonomik Tahmin Müdürü Stefan Kooths da öncü göstergelerin 2 yıllık daralmanın ardından sanayi sektörünün düşük seviyede de olsa dibe ulaştığı görüşünü desteklediğini belirterek, "Toparlanma büyük ölçüde iç faktörlerden kaynaklanıyor. İki yıllık bir durgunluğun ardından özel tüketim yeniden gözle görülür bir şekilde artıyor ve kurumsal yatırımlar toparlanmaya başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Alman ekonomisi büyüme de zorlanıyordu

Öte yandan, Alman ekonomisi, 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 0,4 ile beklenenden daha güçlü bir büyüme kaydetmişti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump ile AB arasındaki gümrük vergisi anlaşmazlığı, şirketler ve tüketiciler arasında belirsizliğe neden olmaya devam ediyor.

Tarife savaşları ve Trump'ın bazı açıklamaları, küresel ticaret üzerindeki olumsuz etkilere ilişkin endişeleri körüklerken çoğu analist, Trump'ın gümrük vergisi politikasını Alman ekonomisinin büyümesinde "özel risk" olarak görüyor.

Diğer taraftan bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha büyük oranda imalat sektörüne bağımlı olan Alman ekonomisi, üretimdeki kalıcı zayıflık nedeniyle de kırılganlığını koruyor.

Ülke ekonomisi, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi. Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme yaşandı.

Hükümet, 24 Nisan'da bu yıl için daha önce yüzde 0,3 olarak açıklanan büyüme beklentisini ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının ardından küresel ticari gerginliklerin etkisiyle sıfıra düşürmüştü.