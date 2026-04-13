Almanya Ekonomisinde Durgunluk

Üye Girişi
Son Dakika Logo

13.04.2026 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle ekonomik dinamizm kaybı yaşadı.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Almanya'daki ekonomik gelişmelerin Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle yılın ilk çeyreğinde ciddi bir dinamizm kaybı yaşadığını açıkladı.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, ülke ekonomisine yönelik nisan ayı raporunu yayımladı.

Raporda, Alman ekonomisinde yılbaşında görülen kısmi toparlanmanın yerini durgunluğa ve belirsizliğe bıraktığı belirtilerek, Almanya'daki ekonomik gelişmelerin Orta Doğu'daki çatışmaların arka planında yılın ilk çeyreğinde ciddi bir dinamizm kaybı yaşadığı ifade edildi.

Sanayi ve tüketim verilerindeki gerilemeye yer verilen raporda, "Yüksek enerji maliyetleri, tedarik zincirindeki darboğazlar ve zayıf talep, özellikle tüketime dayalı sektörler ile sanayi üretimi üzerinde ciddi bir baskı oluşturmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, ekonomik toparlanmanın Orta Doğu'daki krizin çözümüne bağlı olduğu, ancak ateşkes sağlansa dahi yüksek maliyetlerin bir süre daha devam edeceği aktarıldı.

Şirketlerin karşı karşıya kaldığı zorluklara değinilen raporda, "Tüketime dayalı sektörler, artan fiyatlar, zayıf talep ve belirsizlikten olumsuz etkilenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Raporda, tedarik zincirindeki darboğazlar ile enerji ve ham madde fiyatlarındaki artışın işletmeler üzerindeki baskıyı artırdığı vurgulandı.

Bu arada, analistler, sanayi faaliyetlerindeki zayıflık ve inşaat sektöründe olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanan kayıpların, bu yılın ilk çeyreğinde büyümeyi oldukça sınırladığını belirtti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Almanya, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 16:04:53. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.