Almanya havalimanlarındaki personel sıkıntısı için çözümü Türkiye'de arıyor! - Son Dakika
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Almanya havalimanlarındaki personel sıkıntısı için çözümü Türkiye'de arıyor!

26.06.2022 15:31

Almanya havalimanlarındaki personel sorununu çözmek için ülke dışından binlerce işçi getirmeyi planlıyor. Almanya Çalışma Bakanı Hubertus Heil, havalimanlarında özellikle bagaj işlemlerinde ve güvenlik kontrollerinde personel eksikliği yaşandığını söylerken, hükümetin hedefinin 2 bin ila 3 bin kalifiye personeli Türkiye'den Almanya'ya getirilmesi olduğu öne sürüldü. Bu personellerin temmuz ayından itibaren birkaç ay için görevlendirilebileceği ihtimaller arasında.

Almanya Çalışma Bakanı Hubertus Heil, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, hükümetin acil ihtiyaç duyulan personelin yurt dışından geçici süre için ülkeye getirilmesine imkan vermeyi planladığını belirtti. Heil, getirilecek işçilere düşük ücretlerin ödenmesini ve sömürüyü engellemek istediklerini ifade ederek, işverenlerinin toplu sözleşmeye göre ücret ödemesi ve uygun konutları sağlaması gerektiğini vurguladı.

GÜVENLİK KONUSUNDA TAVİZ VERİLMEYECEK

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de ülke dışından yardımcı işçilerin bagaj işlemlerinde görevlendirilmelerine imkan vermek istediklerini belirterek, güvenlik konusunda taviz vermeyeceklerinin altını çizdi.

PERSONELİN TÜRKİYE'DEN GETİRİLECEĞİ İDDİASI

Gazetenin hükümet çevrelerine dayandırdığı haberinde, havalimanlarında 2 bin ila 3 bin personel eksiği bulunduğu aktarılarak, hükümetin hedefinin Türkiye'den kalifiye personelin Almanya getirilmesi olduğu ve bunların temmuz ayından itibaren havalimanlarında birkaç ay için görevlendirilebileceği ileri sürüldü.

BAGAJ İŞLEMLERİ VE GÜVENLİK KONTROLLERİNDE PERSONEL EKSİKLİĞİ YAŞANIYOR

Almanya'da özellikle Kuzey- Ren Vestfalya eyaletinde yaz tatilinin başlamasıyla birçok havalimanında personel eksikliği nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Çok sayıda uçak seferi iptal edilirken birçok seferin gecikmesinden dolayı da yolcular gidecekleri yerlere geç ulaştı. Havalimanlarında özellikle bagaj işlemlerinde ve güvenlik kontrollerinde personel eksikliği yaşanıyor. Bu görevleri üstlenen özel şirketler, Kovid-19 salgınında çalışanların sayısını azaltmıştı. Alman Hava Taşımacılığı Ekonomisi Birliği (BDL), Federal Çalışma Bakanlığına ülke dışından havalimanlarında çalışacak personelin getirilmesi konusunda yasal engelleri kaldırmayı amaçlayan bir teklif sunmuş ve personel ihtiyacını kısa vadede karşılamanın bir yolu olarak yurt dışından işçi alımını göstermişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Almanya havalimanlarındaki personel sıkıntısı için çözümü Türkiye'de arıyor! - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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