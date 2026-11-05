Almanya hükümeti KNDS'deki yüzde 50 hisse için Wegmann Holding ile anlaştı

Almanya Federal Hükümeti'nin, Fransız-Alman ortaklığındaki savunma sanayisi şirketi KNDS'nin hissedarı iki Alman ailesine ait yüzde 50'lik payın tamamını satın alma konusunda nihai anlaşmaya vardığı bildirildi.

Alman ekonomi gazetelerinden Handelsblatt'ın haberine göre, Almanya Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan belgede, Almanya hükümeti ile KNDS'nin Alman hissedarı olan Wegmann Holding (Braunbehrens ve Bode aileleri) arasındaki müzakerelerde uzlaşı sağlandığı belirtildi.

Haberde Wegmann Holding'in hisse devir sözleşmesini Kasım 2026 içinde imzalamayı hedeflediği ve işlemlerin Aralık 2026'da tamamlanmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Kritik savunma teknolojilerine sahip şirketin yabancı yatırımcıların eline geçme ihtimaline dikkati çekilen haberde, "Böyle bir senaryo, 'korumalı ve zırhlı araçlar' alanındaki anahtar teknolojiler bağlamında Alman güvenlik çıkarlarını ciddi şekilde tehlikeye atacaktır." ifadesine yer verildi.

Haberde Alman hükümetinin satın alma kararının gerekçesi olarak, ulusal güvenlik çıkarları ve Alman Silahlı Kuvvetlerinin (Bundeswehr) en büyük müşterisi olduğu KNDS üzerinde doğrudan kontrol sahibi olma ihtiyacı gösterildi.

Handelsblatt haberinde, nihai imzalardan önce değişebileceği gerekçesiyle resmi satın alma bedeline ilişkin net bir rakama yer verilmedi.

Alman hükümeti, Fransa'da gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerini de göz önünde bulundurarak, şirketin yönetimini tamamen Paris'e bırakmak istemiyor ve iki ülke arasındaki dengenin korunmasını şart koşuyordu.

Halka arz başarısız olunca devlet devreye girdi

Bu arada, Leopard 2 ana muharebe tankı ve Puma zırhlı muharebe aracı gibi stratejik savunma sistemlerini üreten KNDS'nin hisselerinin, mevcut durumda yüzde 50'si Fransız devletine, yüzde 50'si ise Wegmann Holding üzerinden Alman Braunbehrens ve Bode ailelerine ait bulunuyor.

Şirketin halka arz edilmesi ve bu kapsamda hem ailelerin hem de Fransa'nın yüzde 10'ar hisseyi borsada satışa sunması, Almanya'nın ise ailelerden kalan yüzde 40'ı alarak Fransa ile eşit ortak (yüzde 40-40) olması planlanıyordu. Ancak elverişsiz piyasa koşulları ve ailelerin halka arz gelir beklentilerinin karşılanmaması nedeniyle eylül ayında bu plandan tamamen vazgeçildi.

Halka arzın iptal edilmesinin ardından Wegmann Holding, hisselerini doğrudan satmak istediğini belirterek, Çekya merkezli savunma şirketi Czechoslovak Group (CSG) ve ABD'li özel sermaye şirketi Warburg Pincus gibi yabancı yatırımcılarla masaya oturabileceğinin sinyalini verdi. Almanya hükümetinin ise KNDS'deki yüzde 50'lik hisseyi devraldıktan sonra uzun vadede devletin hisse oranını azaltmayı planladığı belirtiliyor.

KNDS Avrupa ana muharebe tankı pazarının yüzde 69'una sahip

KNDS, Almanya'nın yeniden silahlanma programında merkezi bir öneme sahip. Şirket, Leopard 2 ve Puma'nın yanı sıra Boxer zırhlı personel taşıyıcısını, PzH 2000 ve RCH 155 obüslerini ve Mars roketatar sistemlerini üretiyor. Ayrıca Fransa'nın Leclerc ana muharebe tankı da KNDS imzasını taşıyor.

Avrupa genelinde ana muharebe tankı pazarında yüzde 69'luk bir paya sahip olan KNDS, Almanya ve Fransa'nın yerel pazarlarında ise yüzde 100 payla tekeli elinde bulunduruyor. Şirket, yüksek talebi karşılamak amacıyla Görlitz'deki eski bir vagon fabrikasını askeri üretime dönüştürmek için 65 milyon avro değerinde yatırım yaparken, 2027 yılına kadar Almanya'da tam entegre yeni bir üretim tesisi açmayı planlıyor.