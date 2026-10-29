Almanya ile Güney Kore savunma ve yapay zekada ortaklığını üst seviyeye taşıdı - Son Dakika
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Almanya ile Güney Kore savunma ve yapay zekada ortaklığını üst seviyeye taşıdı

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Almanya ile Güney Kore, savunma ve yapay zeka alanlarında ilişkilerini Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık seviyesine çıkardı. Ortak bildiride yarı iletken ekosistem ortaklığı ve yapay zeka güvenliği enstitüleri arasında işbirliği de kararlaştırıldı.

Almanya ile Güney Kore, savunma sanayisi ve yapay zeka alanlarında işbirliğini güçlendirmek amacıyla ilişkilerini "Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık" seviyesine yükseltme kararı aldı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Asya turunun son durağı olan Güney Kore'nin başkenti Seul'de Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung ile bir araya geldi.

Küresel risklerin ve jeopolitik kırılmaların arttığı bir dönemde gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin genişletilmesi kararlaştırıldı.

Merz, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "Önemli çıkarları ve ortak değerleri paylaşan güçlü bir ortaklar ağına her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bu durum, güvenlik politikası, ekonomi ve jeopolitik için de geçerli. Bu doğrultuda bugün ilişkilerimizi Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık seviyesine çıkarıyoruz." ifadesini kullandı.

Asya turu kapsamında daha önce Singapur ve Japonya'yı ziyaret eden Merz, bölgesel krizlerin artık tek bir coğrafyayla sınırlı kalmadığına dikkati çekti???????.

Kuzey Kore askerlerinin Rusya safında Ukrayna'ya karşı Donbas'ta savaşmasını ve karşılığında Moskova'nın Pyongyang'a silah ve askeri teknoloji sağlamasını eleştiren Merz, "Dünya savaş zamanlarında bile gerçekten küçüldü. Kore'nin güvenliği Avrupa'yı, Avrupa'nın güvenliği de Kore'yi doğrudan etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya ve Güney Kore'den teknoloji hamlesi

Zirvenin ardından yayımlanan ortak bildiride ise küresel jeopolitik risklere karşı savunma sanayisi ve yapay zeka başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerin "Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık" seviyesine çıkarıldığı belirtildi.

Bildiride, iki ülke arasında gizli askeri bilgilerin korunmasına yönelik ikili bir anlaşmanın imzalanması konusundaki kararlılık yinelendi.

Düzenli askeri değişimler, ortak eğitimler ve savunma bakanlıkları arasındaki "Güvenlik Politikası Personel Görüşmeleri"nin kesintisiz devam edeceği belirtildi.

Bildiride Almanya ve Güney Kore arasında varılan mutabakat çerçevesinde, iki ülkenin çip endüstrisinde tamamlayıcı güçlerinden yararlanmak amacıyla yakın gelecekte bir "Yarı İletken Ekosistem Ortaklığı" kurulması kararlaştırıldığı ifade edildi.

Siber tehditler ve dezenformasyonla ortak mücadele kapsamında ise Kore Yapay Zeka Güvenliği Enstitüsü ile Almanya Yapay Zeka Güvenlik ve Emniyet Enstitüsü arasında doğrudan işbirliği sağlanması yönünde ortak irade beyan edildi.

Ortak bildiride, iki ülkenin, öncü yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi ve güvenli kullanımı alanında ortak çalışmalar yürüteceği belirtildi.

Öte yandan, zirve kapsamında iki ülke arasında ayrıca otomotiv, batarya, akıllı üretim, gelişmiş enerji sistemleri ve robotik alanlarını kapsayan "Ekonomik ve Yüksek Teknoloji Ortaklığı Çerçevesi" niyet deklarasyonu imzalandı.

Kaynak: AA
Yapay ZekaGüney KoreTeknolojiAlmanyaEkonomiDünyaSon Dakika

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