 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Almanya Makine Mühendisliği Üretiminde Düşüş Bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya Makine Mühendisliği Üretiminde Düşüş Bekleniyor

Alman Mühendisler Derneği (VDMA), Almanya'nın makine mühendisliği üretiminde bu yıl için yüzde 1'lik ve gelecek yıl için de yüzde 4'lük düşüş beklendiğini bildirdi. Sektörde genel siparişler yılın ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 azaldı. VDMA Başkanı Karl Haeusgen, ABD'de Donald Trump'ın yeniden başkan olması halinde Alman makine mühendisliği şirketlerinin zor durumda kalacağını ifade etti.

Almanya Makine Mühendisliği Üretiminde Düşüş Bekleniyor
12.12.2023 - 17:57,  Güncelleme: 17:58
Abone Ol

Alman Mühendisler Derneği (VDMA), Almanya'nın makine mühendisliği üretiminde bu yıl için yüzde 1'lik ve gelecek yıl için de yüzde 4'lük düşüş beklendiğini bildirdi.

VDMA, makine mühendisliği sektöründeki gelişmelere ilişkin ocak-ekim dönemi verilerini ve gelecek yıla ilişkin beklentilerini Frankfurt'ta düzenlediği basın toplantısı ile duyurdu.

Toplantıda verilen bilgiye göre, sektörde genel siparişler yılın ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 azaldı.

Dernek, Almanya'nın makine mühendisliği üretiminde bu yıl için yüzde 1'lik ve gelecek yıl için de 4'lük düşüş bekliyor. VDMA, daha önce bu yıl için yüzde 2 küçülme öngörmüştü.

VDMA Başkanı Karl Haeusgen, toplantıda yaptığı konuşmada, sektörün en büyük ihracat pazarı olan ABD'de Donald Trump'ın yeniden başkan olması halinde Alman makine mühendisliği şirketlerinin zor durumda kalacağını kaydetti.

Haeusgen, Trump yeniden seçilirse Avrupa ve ABD arasında kesinlikle yeni tarifeler olacağına işaret ederek, "Şahsen bana makine mühendisliğinin küresel ekonomik gelişimi için en gerçekçi risk senaryosunun ne olduğunu sorarsanız, şu anda Trump'ın seçim zaferi olduğunu söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

Thyssenkrupp ve Siemens gibi Alman şirketlerinin ABD'de yeşil teknolojilere yönelik artan talepten faydalandığını anımsatan Haeusgen, gelecek yıl kasım ayında yapılacak ABD seçimlerini Trump'ın kazanması halinde yeşil teknolojilere yönelik yatırımların riske gireceğini savundu.

Haeusgen, "O zaman yatırımlar bu sektöre akmayacaktır. ve bu, Alman makine mühendisliğinin çok iyi konumlandığı bir sektör." ifadesini kullandı.

VDMA Başkanı Karl Haeusgen, "AB iç pazarının, Avrupa sanayisinin rekabet edebilirliğini güçlendirmeyi amaçlayan mantıklı ve yönetilebilir düzenlemelere ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Alman otomotiv sektöründen sonra en büyük ikinci sektörü olan makine mühendisliği bir milyondan fazla istihdam sağlıyor. Sektörün üretiminin yüzde 70'ten fazlası ihraç ediliyor.

Bu arada son yıllarda yaşanan Kovid-19 salgını, tedarik zinciri kesintileri ve Rusya- Ukrayna savaşı gibi çok sayıdaki kriz, Alman ekonomisinin zayıf yönlerini su yüzüne çıkarırken, Çin başta olmak üzere birçok ülkenin başta makineler olmak üzere Almanya'dan ithal ettiği malları giderek daha fazla üretebilmesi ve yüksek enflasyonla artan faizler Alman ekonomisinin büyümesini daha da zorlaştırıyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Almanya, Çin, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya Makine Mühendisliği Üretiminde Düşüş Bekleniyor - Son Dakika


18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail'in Gazze'ye saldırıları sırasında askeri kayıplarını gizlediği iddiaları İsrail'in Gazze'ye saldırıları sırasında askeri kayıplarını gizlediği iddiaları
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02
ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43
Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak

Son Dakika
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
16:36 ABD'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı
16:28 Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi
16:12 CHP ile işbirliğini savunan İbrahim Özkan, Akşener'in talebi üzerine İYİ Parti'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 19:04:47. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya Makine Mühendisliği Üretiminde Düşüş Bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement