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Almanya merkezli firmadan paralarını alamayan üreticiler eylemde - Son Dakika

Almanya merkezli firmadan paralarını alamayan üreticiler eylemde

03.11.2021 15:48
Almanya merkezli firmadan paralarını alamayan üreticiler eylemde

Mustafakemalpaşa ilçesinde mısır üreticileri, Almanya merkezli firmadan paralarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı.

Mustafakemalpaşa ilçesinde mısır üreticileri, Almanya merkezli firmadan paralarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı. Ziraat Odası Başkanı Mehmet Aydemir de tohum mısırı üreticilerine destek verdi.

2017 yılında Almanya merkezli Bayer AG bünyesine geçen ve Mustafakemalpaşa'da da bir tesisi bulunan hibrit mısır tohumu üreticisi DEKALB'ten paralarını alamadıkları iddiasıyla bir araya gelen tohumluk mısır üreticileri, fabrika önünde eylem yaptı. Fabrika yetkilileriyle üreticiler arasında zaman zaman tansiyon yükseldi.

Ürün bedelleri ve iyileştirme talebinde bulunan üreticiler ile firma arasında uzlaşma sağlanamayınca gerginlik arttı. Mısır üreticilerine destek vererek, firma yetkililerinin üslubunu eleştiren Mustafakemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Mehmet Aydemir; "Yüksek girdi maliyetleri sebebiyle zaten zor durumda bulunan ziraatçilerimiz ortak bir yol bulmak istiyor" dedi.

DEKALB'in kapısına dayanan çiftçiler, mağdur olduklarını belirtirken, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Aydemir ise üreticilerin mahsul ekemeyecek duruma geldiğini kaydetti. Eyleme destek veren Aydemir, "Mustafakemalpaşa'da her türlü ürün yetiştiriyoruz. Bunun yanında iyi bir tohumluk mısır üretimi de var. Türkiye en kaliteli tohum üreten ülkeler arasında yer alıyor. Yaz başından beri çiftçimiz, soğuk-sıcak demeden elinden geleni yapmaya, üretime devam etmeye çalıştı. Ama baştaki sorun aşılamadı, firmayla bir türlü iletişim kurulamadı. Herkes insan, şartlar malum, cevap alınamadı. Fabrikayı ziyaret etmek istedik ama üslup bizi üzdü. Üreticilerimize burada kaba kelimeler kullanıldı. Zor şartlarda üretiyoruz. Bizi daha farklı karşılayabilirlerdi. Fabrika tabii ki kazanacak, ama müstahsilin de kazanması gerekiyor. Üretici kazanamayınca seneye fabrika da olmayacak. Çiftçilerin maksadı emeklerinin karşılığını almak. Yüksek girdi maliyetleri sebebiyle zaten zor durumda bulunan ziraatçilerimiz ortak bir yol bulmak istiyor. Fiyatların altta kaldığı, yüzde 60'ı geçen ürün firesinin olduğu bir ortamda çiftçilerimize ödenen rakamlar komik kalıyor. Bir sonraki hasat zamanı yeni mahsul ekemeyecek bir durum var" dedi.

DEKALB Türkiye yetkilileri ile birlikte aralarında Ziraat Odası Başkanı Mehmet Aydemir'in de bulunduğu üreticilerden oluşan 10 kişilik bir grup, daha sonra toplantı yaptı.

İki heyet arasında yaklaşık 30 dakika süren toplantıdan netice alınamadı. Basın mensuplarının alınmadığı toplantıda tarafların uzlaşamadığı öğrenilirken, çıkışta gerginlik bir süre daha devam etti. - BURSA

Almanya merkezli firmadan paralarını alamayan üreticiler eylemde
Almanya merkezli firmadan paralarını alamayan üreticiler eylemde
Almanya merkezli firmadan paralarını alamayan üreticiler eylemde

Mehmet Aydemir, Ziraat Odası, Almanya, Mısır, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Almanya merkezli firmadan paralarını alamayan üreticiler eylemde - Son Dakika Ekonomi


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