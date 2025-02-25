Almanya'nın 2024 Bütçe Açığı 119 Milyar Euro - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya'nın 2024 Bütçe Açığı 119 Milyar Euro

Almanya'nın bütçe açığı 2024'te 119 milyar euro olurken, ekonomik kriz derinleşiyor.

25.02.2025 16:36
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Almanya'nın 2024 yılındaki bütçe açığının yaklaşık 119 milyar euro olduğunu açıkladı.

Almanya'da ekonomik kriz derinleşiyor. Son açıklanan veriler Alman ekonomisinin büyük sıkıntı içinde olduğunu ortaya koydu. Pazar günü gerçekleştirilen erken genel seçimlerin ardından yeni hükümetin kurulmasının beklendiği ülkede Merkez Bankası, 1979 yılından bu yana en büyük zarar açıklaması yaptı. Merkez Bankası, 2024 yılında 19,2 milyar euro zarar bildirdi. Bankanın, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz politikası ve tahvil piyasasındaki gelişmeler nedeniyle zarar ettiği bildirilirken, önümüzdeki yıllarda da zarar beklentisi olduğu açıklandı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre 2024'te ülkenin kamu bütçesindeki açık, 2023 yılına oranla 15 milyar euro arttı. Böylece Almanya'nın toplam bütçe açığı 118,8 milyar euroya yükseldi. Bütçe açığının yarısından fazlasına 62,3 milyar euro harcama yapan Federal hükümet yol açtı.

Almanya'da 2024'ün son çeyreğine ilişkin rakamlar da dikkat çekti. 2025 yılının göstergesi olabilecek verilere göre Alman ekonomisi 2024'ün son çeyreğinde küçüldü. Federal İstatistik Ofisi'nin açıklamasına göre Almanya'nın gayrisafi yurt içi hasılası, 2024'ün son çeyreğinde 2023'un son çeyreğine oranla yüzde 0,2 daraldı. Otomotiv ve makine sektörlerindeki ihracat ve üretimin azalması, söz konusu düşüsün en önemli nedenleri olarak gösteriliyor. - BERLİN

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Kaynak: İHA

Merkez Bankası, Ekonomi, Almanya, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'nın 2024 Bütçe Açığı 119 Milyar Euro - Son Dakika

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