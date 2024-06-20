Almanya'nın büyüme tahmini revize edildi - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya'nın büyüme tahmini revize edildi

Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ülkenin bu yıla ilişkin büyüme tahminini, enflasyonun düşmesine bağlı olarak tüketici harcamalarının normalleşmesi nedeniyle yukarı yönlü revize etti. Ifo'ya göre, bu yıl için gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme tahmini yüzde 0,2'den yüzde 0,4'e yükseltilirken, 2025 büyüme beklentisi ise yüzde 1,5 olarak korundu.

20.06.2024 13:39
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Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ülkenin bu yıla ilişkin büyüme tahminini, enflasyonun düşmesine bağlı olarak tüketici harcamalarının normalleşmesi nedeniyle yukarı yönlü revize etti.

Merkezi Münih'te bulunan Ifo, Almanya ekonomisine ilişkin ilkbaharda paylaştığı 2024-2025'i kapsayan büyüme tahminlerinde güncelleme yaptı.

Buna göre, bu yıl için gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme tahmini yüzde 0,2'den yüzde 0,4'e yükseltilirken, 2025 büyüme beklentisi ise yüzde 1,5 olarak korundu.

Ülkede geçen yıl yüzde 5,9 ve mayısta yüzde 2,4 olan enflasyonun bu yıl ortalama yüzde 2,2 olması, 2025'te de yüzde 1,7'ye kadar düşmesi bekleniyor.

Ayrıca, faiz oranı ve enflasyonun kademeli olarak gevşemesiyle özel tüketimin bu yıl yüzde 0,3 ve 2025'te yüzde 1,8 artacağı öngörülüyor.

Ülkede işsiz sayısının bu yıl geçen yıla göre hafif artarak 2,6 milyondan 2,74 milyona yükseleceği ve gelecek yıl 2,61 milyona düşeceği tahmin ediliyor.

İşsizlik oranının 2024'te yüzde 5,9 ve 2025'te 5,6 olması öngörülüyor.

İstihdam edilen kişi sayısının bu yıl 45,93 milyondan 46,07 milyona ve 2025'te 46,23 milyona yükselmesi bekleniyor.

Ifo, Alman kamu sektörünün geçen yıl 87,4 milyar avro olan bütçe açığının, bu yıl 72,8 milyar avroya ve gelecek yıl 54,4 milyar avroya gerileyeceğini öngörüyor.

Geçen yıl 280,3 milyar avro olan ülkenin cari işlemler fazlasının bu yıl 312,4 milyar avroya yükseleceğini tahmin eden Enstitü, söz konusu fazlanın 2025'te 305,7 milyar avroya inmesini bekliyor.

Ifo İş Döngüsü Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershaeuser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Alman ekonomisinde şu anda yeni bir umut doğuyor. Alman ekonomisi yavaş yavaş krizden çıkmaya çalışıyor. 2024'ün ikinci yarısının, ilk yarısından önemli ölçüde daha iyi olması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Wollmershaeuser, bu yılın geri kalanında, hane halkının satın alma gücünün muhtemelen daha da artacağını ve tüketici harcamaları normalleştikçe makroekonomik toparlanmanın hız kazanacağını belirterek, küresel mal ticareti ve küresel sanayi üretiminin, özellikle yılın ikinci yarısından itibaren toparlanmaya devam edeceğini kaydetti.

Bu durumun sanayileşmiş ülkelerde para politikasının gevşetilmesiyle desteklenen yatırımlardaki kademeli artıştan da kaynaklanacağını vurgulayan Wollmershaeuser, Ifo'nun Avrupa Merkez Bankasının (ECB) bu yıl iki faiz indirimi daha yapmasını beklediğini aktardı.

Alman ekonomisi büyüme de zorlanıyor

Alman ekonomisi, 2 yıllık durgunluk döneminin ardından yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 büyüme kaydederek, teknik resesyona girmekten kıl payı kurtulmuştu.

Ülke ekonomisi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Alman hükümeti, 2024 için daha önce yüzde 0,2 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini, 24 Nisan'da "hafif konjonktürel iyileşme işaretleriyle" revize ederek yüzde 0,3'e yükseltmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Almanya'nın büyüme tahmini revize edildi - Son Dakika

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