Almanya'nın Patentleri Yabancılara Geçiyor - Son Dakika
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Almanya'nın Patentleri Yabancılara Geçiyor

04.06.2026 16:25
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2000-2022 döneminde Almanya'nın patentlerinin %29'u yabancı şirketlerin eline geçti.

Almanya'da 2000-2022 döneminde uluslararası düzeyde öneme sahip olarak tescil edilen patentlerin yaklaşık yüzde 29'unun mülkiyeti yabancı sermayeli şirketlere geçti.

Bertelsmann Vakfının Alman Ekonomi Enstitüsüne (IW) yaptırdığı "Endüstrinin Gelecekteki Konumu: Alman Endüstrisinin Patent ve Araştırma Analizi" başlıklı araştırma raporu yayımlandı.

Almanya'nın küresel teknoloji pazarındaki gücünü ve şirket satın almaları yoluyla kaybettiği kritik buluşları gözler önüne seren raporda, ülkede geliştirilen neredeyse her üç buluştan birinin yabancı bir kuruluşun mülkiyetinde bulunduğu aktarıldı.

Yabancıların eline geçen bu patentlerin yaklaşık üçte birinin ABD'li sahipler tarafından kontrol edildiği, yüzde 11'lik payla da İsviçre'nin öne çıktığı belirtildi.

Alman şirketleri tarafından 2000-2022 yıllarında tescil ettirilen ve uluslararası düzeyde öneme sahip 189 bin patentin yaklaşık yüzde 29'unun artık yabancı sermayeli şirketlerin elinde bulunduğu kaydedildi.

2000'li yılların başında bu listede yok denecek kadar az paya sahip olan Çin, son 20 yılda 11 bin 300'den fazla patenti, özellikle devlete ait işletmeler aracılığıyla Alman şirketlerini satın alarak kontrol ediyor.

En fazla hareketlilik makine mühendisliğinde

Yabancı sermaye nüfuzunun ve patent hareketliliğinin en belirgin hissedildiği alan makine mühendisliği sektörü oldu. Sektördeki patent başvuruları 2000 yılında 3 bin 300 seviyesindeyken, 2022'de 4 bin 300'e yükseldi.

Araştırma, başvuru sayısındaki bu artışa rağmen söz konusu stratejik sektörün, Çinli şirketlerin satın almalar yoluyla en güçlü şekilde giriş yaptığı alan haline geldiğini ortaya koydu. Bunun en somut örneği olarak Augsburg merkezli endüstriyel robot üreticisi Kuka'nın 2016'da Çinli Midea Grubu tarafından satın alınması gösterildi.

Almanya'nın sınır ötesi patent başvurularındaki küresel pazar payı, 2000'de yüzde 22 seviyesinden 2022'de yüzde 15'e geriledi.

Bu gerilemenin temel nedeni olarak AR-GE yatırımlarının yetersiz kalması gösterildi. 2000 yılında AR-GE harcamalarında Çin'in iki katı bütçeyle dünya üçüncüsü olan Almanya, 2021'de altıncı sıraya gerilerken, Çin aynı dönemde AR-GE bütçesini 20 kat artırdı.

"Jeostratejik adımlar dengeleri bozuyor"

Araştırmanın yazarlarından Oliver Koppel, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman şirketlerinin de yurt dışında patent sahibi olmasının normal rekabetin bir parçası olduğunu vurguladı.

Pekin yönetiminin adımlarına dikkati çeken Koppel, "Ancak Pekin yönetimi, Batı'daki şirket satın almalarını jeostratejik çıkarları doğrultusunda yönlendirirken negatif listeler, güvenlik denetimleri ve korumacı politikalarla kendi pazarını yabancı yatırımcılara büyük ölçüde kapatıyor. Bu durum ciddi bir dengesizlik yaratmaktadır." ifadelerini kullandı.

Koppel, Avrupa'nın stratejik teknolojilerin hangi ülkelere göç ettiğini çok daha yakından incelemesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'nın Patentleri Yabancılara Geçiyor - Son Dakika

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