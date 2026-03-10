Almanya Perakende Sektörü 2026'ya Zayıf Başladı - Son Dakika
Almanya Perakende Sektörü 2026'ya Zayıf Başladı

10.03.2026 13:07
Almanya'da perakende sektörü, enerji maliyetleri ve jeopolitik risklerle zayıf bir başlangıç yaptı.

Almanya'da perakende sektörü, jeopolitik gerilimler ve tırmanan enerji maliyetlerinin gölgesinde 2026 yılına zayıf bir başlangıç yaptı.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), şubat ayına ilişkin Almanya Ifo Perakende Sektörü İş Ortamı Endeksi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre Almanya'da ocakta eksi 24,1 puan olan endeks, bu ay eksi 27,7 puana indi.

Şirketler, bir önceki aya kıyasla mevcut durumlarını değerlendirirken özellikle temkinli davrandı ve iş beklentileri de düşük seviyede kaldı.

Ifo Uzmanı Patrick Höppner, verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, perakendecilerin yeni yıla durgun bir giriş yaptığını belirtti.

Orta Doğu'daki savaş ortamına dikkati çeken Höppner, "Mevcut jeopolitik risklerin sürmesi ve özellikle enerji fiyatlarının yükselmesi, tüketici güvenini sarsabilir. Bu durum, zaten zor bir dönemden geçen perakende sektörü üzerinde ek bir baskı oluşturacaktır." ifadelerini kullandı.

Ifo Uzmanı Höppner, sektördeki genel karamsarlığa dikkati çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"Toptan ve perakende ticaretin birçok alanında iş dünyası duyarlılığı genel olarak düşük seyretmeye devam ediyor. Bu durum, perakende sektörünü diğer alanlarla kıyasladığımızda daha net görülüyor: Perakendeciler mevcut ticari durumlarını; imalat, hizmet veya inşaat sektöründeki şirketlere göre çok daha olumsuz değerlendiriyor. Ayrıca, perakende sektörü temsilcileri gelecek dönem iş beklentileri konusunda da oldukça karamsar bir tutum sergiliyor."

Ifo araştırması, gelecek aylarda fiyatlarını artırmayı planlayan perakendecilerin sayısında hafif bir artış olduğunu da ortaya koydu.

Özellikle mobilya ve gıda perakendecilerinin sektör geneline göre fiyat artışına daha eğilimli olduğu gözlendi.

İstihdam tarafında ise karamsarlığın hakim olduğu dikkati çekti. Perakendecilerin personel sayısını artırmaktan ziyade azaltmaya odaklandığı belirtilirken, bu durumun sektördeki kalifiye eleman açığını geçici olarak hafiflettiği bildirildi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Almanya, Enerji

