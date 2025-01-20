Almanya Üretici Fiyatları Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya Üretici Fiyatları Düşüşte

Almanya'da enerji fiyatlarındaki düşüşle üretici fiyatları 2024'te %1.8 azaldı. Enflasyon artıyor.

20.01.2025 13:17
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Almanya'da üretici fiyatları geçen yıl enerji fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle bir önceki yıla göre yüzde 1,8 düşüş kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede sanayi ürünlerine yönelik Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), 2024'te bir önceki yıla kıyasla ortalama yüzde 1,8 düştü.

Üretici fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskı geçen yıl enerji fiyatlarındaki düşüşle zayıfladı.

Enerji ürünleri geçen yıl, ortalama bir önceki yıla göre yüzde 6,2 daha ucuz oldu. Doğal gaz fiyatı geçen yıl 2023'e göre ortalama yüzde 13,3, elektrik fiyatı ise yüzde 10,3 geriledi.

Enerji fiyatları hariç tutulduğunda, üretici fiyatları 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 0,3 arttı.

Bu arada, Aralık 2024'te üretici fiyatları aylık yüzde 0,1 düşerken, yıllık bazda yüzde 0,8 artış gösterdi.

Aralıkta üretici fiyatlarının 2023'ün aynı ayına göre artmasının ana nedeni sermaye mallarındaki fiyat artışları oldu. Tüketim malları, dayanıklı tüketim malları ve ara mallar daha pahalı olurken, enerji fiyatları geriledi.

Enerji hariç üretici fiyatları aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 artarken, bir önceki aya göre değişmedi.

Üretici fiyatları, enflasyonun gelişimi için öncü bir gösterge olarak görülüyor. Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikasını temel aldığı tüketici fiyatlarını etkiliyor.

Bu arada, Almanya'da Kasım 2024'te yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, Aralık 2024'te yüzde 2,6'ya yükseldi.

Öte yandan ECB, 12 Aralık'ta, piyasa beklentileri doğrultusunda zayıflayan ekonomiye karşı dördüncü faiz indirimine giderek, üç temel politika faizini 25 baz puan düşürmüştü. Banka, mevduat faiz oranını yüzde 3,25'ten 3'e indirmişti.

ECB'nin bir sonraki faiz toplantısı ise 30 Ocak'ta yapılacak. Piyasalar, bu toplantıda ekonomideki durgunluk nedeniyle 25 baz puanlık faiz indirimi daha bekliyor.

Bu arada, son haftalarda ECB'nin önde gelen temsilcileri, azalan enflasyon riskleri ve zayıf ekonomi göz önüne alındığında bu yıl daha fazla faiz indirimi sinyali vermişti.

Kaynak: AA

Almanya, Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya Üretici Fiyatları Düşüşte - Son Dakika

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