Almanya, Zippel'in %80 hissesinin Cosco'ya satışını güvenlik kaygısıyla engelledi - Son Dakika
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Almanya, Zippel'in %80 hissesinin Cosco'ya satışını güvenlik kaygısıyla engelledi

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Alman hükümeti, Çin devletine ait Cosco'nun Zippel'in yüzde 80 hissesini devralmasını güvenlik gerekçesiyle engelledi. Zippel, Bundeswehr'e doğrudan lojistik destek sağlıyor; satın almanın Almanya ve AB'nin tedarik zinciri direncini tehlikeye atacağı belirtildi.

Alman hükümeti, Çin devletine ait deniz taşımacılığı şirketi Cosco'nun, Alman lojistik firması Zippel'in yüzde 80 hissesini devralma girişimini güvenlik gerekçesiyle engelledi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamada, söz konusu engelleme kararının kabine toplantısında üzerinde tartışma yürütülmeden alındığı belirtildi.

Yasaklama kararının arkasında güvenlik endişelerinin yattığına işaret edilen açıklamada, "Bu satın alma stratejik bağımlılıkları derinleştirecek, Almanya ve Avrupa Birliği'nin tedarik zinciri direncini tehlikeye atacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'nın yabancı yatırımları memnuniyetle karşıladığı ancak mevcut mevzuat uyarınca ulusal güvenlik veya kamu düzenini tehdit edebilecek satın almaları vakaya özel olarak inceleme yetkilerinin bulunduğu hatırlatıldı.

Bu arada, yıllık 80 milyon avro ciro ve 210 çalışanıyla faaliyet gösteren orta ölçekli lojistik firması Zippel, kara yolu konteyner taşımacılığında Kuzey Denizi limanlarını Almanya'nın doğusundaki sanayi merkezlerine bağlıyor.

Yıllık 175 bin konteyner kapasitesi nedeniyle genel pazar payı düşük görünse de şirketin, Berlin, Schkopau ve Elsterwerda terminallerindeki elleçleme hacminde yüzde 35'in üzerinde payı bulunuyor.

Zippel'in en stratejik işlevlerinden biri ise Alman Silahlı Kuvvetlerine (Bundeswehr) doğrudan lojistik destek sağlaması olarak öne çıkıyor.

Alman basınında yer alan haberlerde, Zippel şirketinin Çinli Cosco'ya satışının olası bir askeri çatışma durumunda Almanya'nın doğu sınırına yönelik lojistik hatlarını riske atabileceği ve NATO savunma ittifakı için hayati önem taşıdığı belirtiliyor.

Kaynak: AA
Çin Halk CumhuriyetiGüvenlikEkonomiAlmanyaUlaşımDünyaSon Dakika

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