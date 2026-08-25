Alpaslan Köyü'nde Tarhana Geleneği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alpaslan Köyü'nde Tarhana Geleneği

Alpaslan Köyü\'nde Tarhana Geleneği
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Alpaslan köyünde çanak tarhana yapımı başladı. Coğrafi işaret talep ediliyor.

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde geleneksel 'çanak tarhana' mesaisi başladı. Alpaslanlılar çanak şekli vererek kuruttukları köylerine özgü tarhanaya coğrafi işaret alınmasını talep ediyor.

Kışlık hazırlık için köyde tarhana yapımında komşular birbirlerine yardım ederek imece geleneğini yaşatıyor. Kazanlarda yoğurt bir süre pişiriliyor. Ardından tuz, hamur, yarma ve tereyağı ilave edilerek hazırlanan tarhana bulamacı dinlenmeye bırakılıyor. Hazırlanan sıcak bulamaç ellerde çanak gibi şekillendirilerek kurutuluyor. Çanak tarhana, uygun şartlarda 2 yıl kadar saklanabiliyor.

"Geleneği sürdürmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Komşularıyla birlikte tarhanayı şekillendiren Şöhret Gözaydın, "Köyümüzde tarhana mesaisi başladı. Büyüklerimizden öğrendiğimiz bu geleneği sürdürmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Meliha Akça da, tarhanaya çanak şekli vermenin köylerine özgü olduğunu söyledi.

"Damarlarınıza kadar hissedersiniz. Coğrafi işaret alınsın"

Çanak tarhananın geleneksel bir lezzet olduğunu vurgulayan Ziya Celep ise, "Tarhana çorbasını içtiğinizi damarlarınıza kadar hissedersiniz. Kurusu 2 yıl kadar saklanabilir. Çanak tarhanamıza coğrafi işaret alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Amasya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alpaslan Köyü'nde Tarhana Geleneği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mamak’ta yangının başlama anı kamerada Mamak'ta yangının başlama anı kamerada
Kenti karıştıran görüntü Türk bayrağına av tüfeği ile ateş açıldı Kenti karıştıran görüntü! Türk bayrağına av tüfeği ile ateş açıldı
’Kürt işçilere saldırı’ iddiasının aslı bambaşkaymış Şüpheliler hakkında karar verildi 'Kürt işçilere saldırı' iddiasının aslı bambaşkaymış! Şüpheliler hakkında karar verildi
Evinden alıp boş araziye götürdükleri genci taşla dövdüler Yaşam savaşı veriyor Evinden alıp boş araziye götürdükleri genci taşla dövdüler! Yaşam savaşı veriyor
Kahreden tesadüf: Yardım için koşan baba, aracın içinde oğlunu görünce yıkıldı Kahreden tesadüf: Yardım için koşan baba, aracın içinde oğlunu görünce yıkıldı
Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş’tan tarihi iklim çağrısı Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş’tan tarihi iklim çağrısı

09:17
Nereden nereye Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
09:02
Alihan Kuriş operasyonunda 3. dalga 54 gözaltı, 11 şirkete kayyum kararı
Alihan Kuriş operasyonunda 3. dalga! 54 gözaltı, 11 şirkete kayyum kararı
08:47
40 yıllık zeytin devinden kötü haber
40 yıllık zeytin devinden kötü haber
08:37
Transferde yılın bombası Ferdi Kadıoğlu Fener’e geri dönüyor
Transferde yılın bombası! Ferdi Kadıoğlu Fener'e geri dönüyor
08:29
Aziz Yıldırım’dan açık çek Servet dağıtacak
Aziz Yıldırım'dan açık çek! Servet dağıtacak
07:37
Dünyayı alarma geçiren restleşme ABD yaptırımı başlattı, İran saldırı mesajı verdi
Dünyayı alarma geçiren restleşme! ABD yaptırımı başlattı, İran saldırı mesajı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 09:33:14. #7.13#
SON DAKİKA: Alpaslan Köyü'nde Tarhana Geleneği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.