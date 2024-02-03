Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,83 kazançla 8.665,68 puandan tamamladı.
Endeks, hafta içinde en düşük 8.399,35, en yüksek 8.762,89 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 4,04 kazançla 8.288,36 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 7,24 artışla 11.906,72 puan, Mali Endeksi yüzde 2,43 yükselişle 9.173,94 puan, Sanayi Endeksi yüzde 4,67 artışla 13.179,71 puan oldu.
Vestel Elektronik en çok prim yapan hisse
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 34,40 ile Vestel Elektronik oldu. Vestel Elektronik'i, yüzde 31,55 ile Mia Teknoloji, yüzde 20,23 ile Ege Endüstri izledi.
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 6,73 ile Qua Granite Hayal Yapı, yüzde 4,39 ile Şekerbank ve 2,68 ile Akbank şeklinde sıralandı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 432 milyar 370 milyon lirayla Koç Holding, 388 milyar 470 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 315 milyar 117 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.
Altın ve dolar yükseldi
24 ayar külçe altının gram fiyatı bu hafta yüzde 1,12 kazançla 1.989 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,15 artışla 13.372 liraya yükseldi.
Doların fiyatı yüzde 0,50 artışla 30,4620 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,20 azalışla 32,9210 lira oldu.
Geçen hafta 38,6820 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,21 azalarak 38,5990 liraya geriledi.
İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,46 kazançla 35,4030 liradan alıcı buldu.
(Sürecek)
Usta sanatçı Orhan Gencebay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum için özel bir şarkı besteledi ve hediye etti. Şarkıda İstanbul'a ve tarihi değerlerine vurgu yapılırken, klipte Murat Kurum'un samimi görüntüleri ve İstanbul manzaraları yer aldı. Kurum da şarkıyı yayınlayarak "Teşekkürler Orhan baba" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme tarihlerini açıkladı. SSK emeklileri için 6 Şubat, Bağ-Kur emeklileri için ise 7 Şubat tarihinde fark ödemeleri gerçekleştirilecek.
Gazilerle ilgili yapılan bir skeçteki "Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz" sözlerinden dolayı tepki çeken Güldür Güldür Show ekibi, izleyicilerden özür dilerek videoyu yayından kaldırdı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ablası Mualla Özen, hayatını kaybetti. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, cenazenin İzmit'te ikindi namazına müteakip kaldırılacağını duyurdu.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinin Miami bölgesinde lüks bir otelin önünde kavga eden kadınların görüntüsü büyük yankı uyandırdı. Saç saça baş başa kavga eden kadınlardan birinin olay anında üstünün yırtılması ve göğüslerinin açılması dikkatlerden kaçmadı.
İstanbul taksiye binen bir yolcu, taksimetre ücretini ödemeyi reddetti. Araçtan inen kadın, taksiciye saldırmaya başladı ve cep telefonuyla görüntü çekti. Videoyu silmesi karşılığında ücreti ödeyeceğini söyleyen kadın, çevreden geçenlerin müdahalesine rağmen sakinleşmedi ve taksiciye küfürler etti.
Son dönemde babasına yönelik iddialarla gündeme gelen Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden istifa etti. Koltuğa Fatih Karahan'ın oturduğunun duyurulduğu karar metnindeki "Görevden alındı" şeklindeki ifade dikkat çekti.
Sylvester Stallone'un canlandırdığı Rocky Balboa karakterinin rakibi ve dostu Apollo Creed'i oynayan Carl Weathers, 76 yaşında hayatını kaybetti.
Son Dakika › Ekonomi › Altın, Borsa ve Dolar Kazandırdı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?