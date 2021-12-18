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Altın, döviz ve borsada bu hafta neler oldu? - Son Dakika

Altın, döviz ve borsada bu hafta neler oldu?

18.12.2021 09:34

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,41, altının gram satış fiyatı yüzde 19,71, dolar/TL yüzde 18,70, euro/TL yüzde 18,58 değer kazanarak yatırımcısının yüzünü güldürdü.

BIST 100 endeksi, en düşük 2.047,64, en yüksek 2.406,87 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,41 artarak 2.084,47 puandan tamamladı.

ÇEYREK 1.537 LİRAYA ÇIKTI

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 19,71 kazanımla 951,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 19,62 artışla 6.292 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 1.285 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.537 liraya çıktı.

DOLAR VE EURO YÜZDE 18 DEĞER KAZANDI

Bu hafta ABD doları yüzde 18,70 değer kazanarak 16,4750 liraya, avro da yüzde 18,58 artarak 18,5940 liraya yükseldi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 4,44, bireysel emeklilik fonları yüzde 6,76 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 14,56 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu.

Altın, döviz ve borsada bu hafta neler oldu?

Yatırım Fonları, Cumhuriyet, dolar, Borsa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altın, döviz ve borsada bu hafta neler oldu? - Son Dakika Ekonomi


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