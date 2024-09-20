Altın Fiyatı 2.87 Milyon Liraya Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Altın Fiyatı 2.87 Milyon Liraya Yükseldi

Altın Fiyatı 2.87 Milyon Liraya Yükseldi

Standart altının kilogram fiyatı, yüzde 2,3 artışla 2 milyon 870 bin liraya ulaştı.

20.09.2024 17:23
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 870 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 870 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 928 bin 999,50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,3 artışla 2 milyon 870 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 2 milyon 806 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 3 milyar 181 milyon 939 bin 237,97 lira, işlem miktarı ise 1.102,44 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 3 milyar 194 milyon 806 bin 154,93 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile Ziraat Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.806.000,002.639,00

En Düşük2.870.000,002.600,00

En Yüksek2.928.999,502.663,50

Kapanış2.870.000,002.659,45

Ağırlıklı Ortalama2.912.455,482.625,42

Toplam İşlem Hacmi (TL)3.181.939.237,97

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.102,44

Toplam İşlem Adedi52

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatı 2.87 Milyon Liraya Yükseldi - Son Dakika

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