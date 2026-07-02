Altın Fiyatı 6,2 Milyon Liraya Yükseldi - Son Dakika
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Altın Fiyatı 6,2 Milyon Liraya Yükseldi

02.07.2026 16:58
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Standart altının kilogram fiyatı %2,3 artışla 6.200.500 TL oldu, işlem hacmi 5,1 milyar TL.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 200 bin 500 liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 57 bin lira, en yüksek 6 milyon 200 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,3 artışla 6 milyon 200 bin 500 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 62 bin 600 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 127 milyon 170 bin 19,38 lira, işlem miktarı ise 838,79 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 270 milyon 119 bin 190,63 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Dünya Katılım Bankası, Türkiye İş Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Çakmakçı Kıymetli Madenler ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.062.600,004.031,50
En Düşük6.057.000,004.046,00
En Yüksek6.200.500,004.091,00
Kapanış6.200.500,004.083,00
Ağırlıklı Ortalama6.119.909,874.076,76
Toplam İşlem Hacmi (TL)5.127.170.019,38

Toplam İşlem Miktarı (Kg)838,79

Toplam İşlem Adedi64

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatı 6,2 Milyon Liraya Yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altın Fiyatı 6,2 Milyon Liraya Yükseldi - Son Dakika
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