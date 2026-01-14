Altın fiyatları durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın

Dünyadaki jeopolitik gerginlikler güvenli limanlara destek verirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz belirsizliği altın ve gümüşte yukarı yönlü baskıyı artırdı. ABD'de enflasyon verileri beklentilere paralel gelse de, ABD yönetiminin uyguladığı tarifelerin yasal niteliğine ilişkin mahkemenin bugün karar açıklayabileceği beklentisiyle risk iştahı zayıfladı.

ONS ALTIN 4.639 DOLARA YAKLAŞTI

Artan jeopolitik tansiyon yatırımcıları güvenli liman varlıklara iterken, bu eğilim ons altını rekor seviyelere yaklaştırdı. Altının onsu yeni işlem gününde yüzde 1,1 artışla 4.639 dolara çıkarak zirveye yakın seyretti. Ons altın, güne 4.624 dolardan başladı.

GÜMÜŞTE SERT SIÇRAMA: 91 DOLARIN ÜZERİ GÖRÜLDÜ

Kıymetli metallerde gümüşte de güçlü bir yükseliş dikkat çekti. Gümüşün onsu bugün yüzde 5 artışla 91 doları aşarak rekor tazeledikten sonra 89,8685 dolar seviyelerine geriledi. Gümüş, son üç işlem günündeki yükselişin ardından yeni güne de alım ağırlıklı başladı.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Yurt içinde gram altın 6.418 lira, dün 10 bin 500 lira seviyelerinde olan çeyrek altın 10.882 lira, cumhuriyet altını 44.356 lira, tam altın 43.551 lira, yarım altın 21.774 lira seviyelerinde izlendi.

DÖVİZDE SON DURUM

Döviz piyasasında dolar 43,1884 lira, euro 50,3307 lira, sterlin 58,0671 lira seviyelerinde işlem gördü.