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Altın Fiyatları Düşüşe Geçti - Son Dakika

Altın Fiyatları Düşüşe Geçti

Son Güncelleme: 06.11.2023 16:57

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 800 bin liraya geriledi. Gün sonunda yüzde 3,6 azalışla 1 milyon 800 bin lira olan altın fiyatları, en düşük 1 milyon 796 bin lira, en yüksek 1 milyon 900 bin lirayı gördü. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, AG Kıymetli Madenler olarak sıralandı. Toplam işlem hacmi 7 milyar 381 milyon 574 bin 781,18 lira olan altın piyasasında, işlem miktarı ise 4.076,82 kilogram olarak kaydedildi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 796 bin lira, en yüksek 1 milyon 900 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 3,6 azalışla 1 milyon 800 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 868 bin liradan tamamlamıştı.

İŞLEM MİKTARI 4.076 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 7 milyar 381 milyon 574 bin 781,18 lira, işlem miktarı ise 4.076,82 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 603 milyon 30 bin 547,29 lira düzeyinde gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras KIymetli Madenler, AG Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:



STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış1.868.000,001.990,00

En Düşük1.796.000,001.965,50

En Yüksek1.900.000,002.021,10

Kapanış1.800.000,001.965,50

Ağırlıklı Ortalama1.812.129,661.985,25

Toplam İşlem Hacmi (TL)7.381.574.781,18

Toplam İşlem Miktarı (Kg)4.076,82

Toplam İşlem Adedi???????143
Kaynak: AA

Borsa İstanbul, KMTP, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları Düşüşe Geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altın Fiyatları Düşüşe Geçti - Son Dakika
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