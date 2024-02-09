Altın Fiyatları Düşüşe Geçti

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 986 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında en düşük 1 milyon 985 bin lira, en yüksek 2 milyon 65 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 3,3 azalışla 1 milyon 986 bin liraya indi.
Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 54 bin 112 liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 659 milyon 570 bin 994,63 lira, işlem miktarı ise 1.825,22 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 881 milyon 963 bin 207,51 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Atanur Kuyumculuk, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Zirve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|2.054.112,00
|2.087,25
|En Düşük
|1.985.000,00
|2.014,00
|En Yüksek
|2.065.000,00
|2.101,00
|Kapanış
|1.986.000,00
|2.092,00
|Ağırlıklı Ortalama
|1.989.632,22
|2.065,41
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|3.659.570.994,63
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|1.825,22
|Toplam İşlem Adedi
|41
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