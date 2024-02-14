Altın Fiyatları Düşüşe Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Altın Fiyatları Düşüşe Geçti

Altın Fiyatları Düşüşe Geçti

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 32 bin 200 liraya indi. Altın piyasasında en düşük 1 milyon 950 bin lira, en yüksek 2 milyon 42 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,5 azalışla 2 milyon 32 bin 200 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 63 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 892 milyon bin 170,22 lira, işlem miktarı ise 2.472,57 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 6 milyon 185 bin 384,99 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Vakıf Katılım Bankası, NM Global Kıymetli Madenler ile Nil Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

14.02.2024 17:09  Güncelleme: 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 32 bin 200 liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 1 milyon 950 bin lira, en yüksek 2 milyon 42 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,5 azalışla 2 milyon 32 bin 200 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 63 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 892 milyon bin 170,22 lira, işlem miktarı ise 2.472,57 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 6 milyon 185 bin 384,99 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Vakıf Katılım Bankası, NM Global Kıymetli Madenler ile Nil Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.063.000,002.085,10

En Düşük1.950.000,001.970,00

En Yüksek2.042.000,002.069,00

Kapanış2.032.200,002.000,00

Ağırlıklı Ortalama1.968.681,802.018,23

Toplam İşlem Hacmi (TL)4.892.001.170,22

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.472,57

Toplam İşlem Adedi67

Kaynak: AA

Ahlatcı Metal Rafineri, Vakıf Katılım Bankası, Borsa İstanbul, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları Düşüşe Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 17:50:28. #1.12#
SON DAKİKA: Altın Fiyatları Düşüşe Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement