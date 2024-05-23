Altın Fiyatları Düşüşe Geçti

Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 466 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 430 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 476 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,4 azalışla 2 milyon 466 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 500 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 321 milyon 77 bin 692 lira, işlem miktarı ise 1.770,82 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 4 milyar 366 milyon 15 bin 789,69 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Garanti BBVA, T.C. Ziraat Bankası ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 2.500.000,00 2.395,00 En Düşük 2.430.000,00 2.340,00 En Yüksek 2.476.900,00 2.387,55 Kapanış 2.466.000,00 2.387,55 Ağırlıklı Ortalama 2.436.164,74 2.367,03 Toplam İşlem Hacmi (TL) 4.321.077.692,00 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.770,82 Toplam İşlem Adedi 50

Kaynak: AA